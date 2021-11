Panica la Casa Albă: China a testat în secret două rachete nucleare hipersonice care "sfidează legile fizicii" (viteza 18 mach, 41.000 km raza de actiune)!

China a lansat două rachete nucleare hipersonice care au înconjurat Pământul și "au sfidat legile fizicii", se arată într-un raport citat de publicatia "The Sun". Lansările de testare ar fi avut loc în timpul verii, prima dintre ele, la 27 iulie, folosind un sistem de "bombardament orbital fracționat" care a propulsat "vehiculul de planare hipersonic" cu capacitate nucleară în jurul planetei.



Statele Unite au fost lăsate "uimite" după ultimele teste cu rachete hipersonice ale Chinei, potrivit unui raport intrat in posesia thesun.co.uk. La randul sau, cotidianul "Financial Times", care a vorbit cu două surse din serviciile secrete americane, scrie ca Beijingul a lansat o a doua rachetă pe 13 august. Trei surse familiare cu primul test au declarat că lansarea i-a "uimit" pe oficialii Pentagonului, deoarece China a demonstrat o capacitate de armament complet nouă - însă au refuzat să intre în detalii suplimentare.



Una dintre surse a declarat că oamenii de știință se străduiesc să înțeleagă testul, pe care SUA și alte puteri occidentale nu îl pot reproduce, adăugând că acesta pare să "sfideze legile fizicii". Președintele Joe Biden a recunoscut că "da" este îngrijorat de dezvoltarea de către China a unor astfel de arme - cu toate acestea, secretarul său pentru apărare, Lloyd Austin, și alți oficiali de la Casa Albă au refuzat să comenteze testele raportate. Ministerul chinez de Externe a negat raportul, insistând că au lansat un avion spațial în iulie și nu o rachetă.



La începutul acestui an, imagini din satelit au arătat că China construiește sute de silozuri pentru a găzdui rachete balistice intercontinentale - rachete care au o rază de acțiune de peste 5.000 de kilometri și pot transporta bombe nucleare. Rachetele hipersonice pot atinge viteze de până la 21.000 de mile pe oră - și potențial chiar mai mari - și sunt considerate o nouă frontieră devastatoare pentru război. Rachetele schimbă regulile jocului deoarece, spre deosebire de rachetele balistice, care zboară în spațiu înainte de a se întoarce pe traiectorii abrupte, ele se apropie de ținte la altitudini mai mici.



Acest lucru, combinat cu viteze tipice de cinci ori mai mari decât viteza sunetului - sau de aproximativ 4.000 de km/h - le face extrem de greu de doborât și le transformă într-o armă puternică pe care tot mai multe țări doresc să pună mâna. Un diplomat de rang înalt a avertizat că SUA nu se poate apăra de rachetele hipersonice. Ambasadorul Robert Wood, reprezentantul SUA la Conferința pentru dezarmare de la Geneva, a declarat: "Tehnologia hipersonică este un lucru care ne-a preocupat. "Pur și simplu nu știm cum ne putem apăra împotriva acestei tehnologii, nici China, nici Rusia."

Dar dezvăluirile privind testele de rachetă din vară ale Beijingului au trimis unde de șoc în serviciile de informații occidentale, care se tem că au subestimat de fapt China. Înconjurând globul, arată că arma are o rază de acțiune potențială de aproximativ 41.000 de km și poate opera în spațiu. Aceasta înseamnă că racheta poate lovi, teoretic, oriunde pe Pământ. O parte esențială a conceptului de rachetă hipersonică este vehiculul de planare, care este transportat de o rachetă până la aproximativ 50 de kilometri deasupra Pământului, dar apoi se desprinde. Vehiculul de alunecare se deplasează apoi spre pământ folosind gravitația.



Surse din serviciile de informații au declarat săptămâna trecută pentru FT că una dintre rachetele cu capacitate nucleară și-a ratat ținta cu aproximativ două duzini de mile atunci când a fost lansată în secret. "China pare să fi făcut progrese uimitoare în dezvoltarea armelor sale hipersonice, pot sa zboare cu mai bine de 15 mach (1 mach = viteza sunetului).", a fost declaratia unui inalt oficial de la Pentagon pentru cotidianul "Financial Times".



În acest an, China a cheltuit 151 de miliarde de lire sterline în plus pentru cheltuieli militare - o creștere de 6,8% - în timp ce încearcă să își extindă pretențiile asupra teritoriilor din Marea Chinei de Sud. Cheltuielile sale de apărare vin pe fondul temerilor legate de o cursă a înarmării între puterile asiatice, în timp ce lumea se îndreaptă spre un nou Război Rece. Printre rachetele sale hipersonice se numără DF-26, care, potrivit presei de stat, se poate deplasa de 18 ori mai repede decât viteza sunetului. Aceasta poate călători suficient de departe pentru a lovi teritoriul american Guam din Oceanul Pacific.



Racheta poate transporta focoase convenționale sau nucleare, iar o variantă ar putea doborî grupuri de portavioane în largul oceanului. China a anunțat, de asemenea, că dezvoltă o armă hipersonică proiectată să genereze un puls electromagnetic intens care ar distruge liniile de comunicații și de electricitate. Racheta, care are o rază de acțiune de 2.000 de mile și se poate deplasa cu o viteză de șase ori mai mare decât cea a sunetului, este proiectată să creeze o explozie chimică deasupra unui oraș și să îl paralizeze în câteva secunde.



Taylor Fravel, un expert în politica nucleară a Chinei, a declarat că un vehicul hipersonic de planare înarmat cu un focos nuclear ar putea ajuta Beijingul să "anuleze" sistemele de apărare ale SUA. El a spus: "Vehiculele de planare hipersonice... zboară la traiectorii mai joase și pot face manevre în zbor, ceea ce le face greu de urmărit și de distrus".

Aceasta urmează anunțului făcut de Coreea de Nord că s-a alăturat clubului hipersonic luna trecută, regimul declarând că a lansat o rachetă numită Hwasong-8. Agenția de știri a Coreei de Nord a declarat că dezvoltarea acestor arme îi sporește de "o mie de ori" capacitățile de apărare. Iar lansarea rachetei lui Kim Jong-un a avut loc la doar o zi după ce s-a anunțat că SUA și-au testat propria armă hipersonică.



Testul de zbor liber al conceptului de armă hipersonică cu aer comprimat a avut loc săptămâna trecută, a declarat Agenția pentru proiecte de cercetare avansată în domeniul apărării, sau DARPA. La începutul acestui an, armata rusă a anunțat că a testat o rachetă hipersonică despre care a afirmat că este capabilă să evite toate sistemele de apărare occidentale.



Letala Zircon a fost lansată cu o viteză de Mach 7 asupra unei ținte terestre de pe fregata Amiral Gorshkov în Marea Albă, în largul coastei de nord-vest a Rusiei. Zirconul a fost identificat de televiziunea controlată de stat de la Moscova ca fiind arma preferată de Putin pentru a distruge orașele americane de coastă în cazul unui conflict nuclear. Kremlinul mai are în arsenalul său și vehiculul de planare hipersonic Avangard, cu o viteză de 21.000 km/h, pe care l-ar fi pus în funcțiune în 2019.