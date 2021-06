Primul pas spre "sfântul" Robert Schuman. Unul din parintii fondatori ai Uniunii Europene ar putea fi beatificat!

Robert Schuman, in mai multe randuri ministru, apoi, de doua ori presedinte al Consiliului de Ministri al Frantei, a exercitat si functia de presedinte al Parlamentului European, intre 1958 si 1960.

Papa Francisc a facut sambata, 19 iulie, primul pas catre beatificarea lui Robert Schuman, unul dintre parintii fondatori ai Uniunii Europene, recunoscandu-i ''virtutile eroice'' si acordandu-i titulatura de ''venerabil'', informeaza AFP. ''Sfantul Parinte l-a primit in audienta (...) pe cardinalul Marcello Semeraro, prefect al Congregatiei pentru cauzele sfintilor, (...) si a autorizat Congregatia sa promulge decretele vizand (...) virtutile eroice ale slujitorului lui Dumnezeu Robert Schuman'', precizeaza Vaticanul intr-un comunicat.

Dosarul beatificarii lui Robert Schuman, animat de o profunda, dar discreta credinta catolica, a fost lansat in urma cu peste 30 de ani de dioceza din Metz, unde este inhumat fostul demnitar nascut in Luxemburg in 1886 si decedat in 1963. Recunoasterea virtutilor eroice preceda o beatificare, care necesita dovada realizarii unui miracol. Este nevoie apoi de un al doilea miracol, validat de Vatican, pentru a obtine statutul de ''sfant''.