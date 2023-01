Spiegel: Serviciile de informații germane susțin că ucrainienii pierd o mie de soldați pe zi

Potrivit lui Der Spiegel, în timpul unei întâlniri secrete desfășurate săptămâna trecută în Bundestag, reprezentanții serviciului de informații externe al Germaniei, Bundesnachrichtendienst (BND), au informat politicienii, din comisiile de securitate, că Ucraina pierde zilnic „un număr cu trei cifre de soldați".

Raportul nu precizează cum sunt numărate pierderile și dacă includ răniții și prizonierii.

Aceste pierderi sunt suferite în Bakhmut, un oraș important din punct de vedere strategic din regiunea Donețk, relatează Spiegel, citat de Kyiv Independent.

Serviciul Federal German de Informații a avertizat că, dacă rușii vor lua în stăpânire Bakhmut, rușii vor avansa mult mai ușor în interiorul Ucrainei.



Pe 16 ianuarie 2023, serviciile de informații britanice au observat că cele două rute principale de aprovizionare ale armatei Ucrainei către Bakhmut sunt supuse unor presiuni uriașe.

Astăzi, rușii au anunțat că au mai cucerit un sat, Klișkivka, de lângă Bakhmut. Nu s-a confirmat de către surselor oficiale de la Kiev.

Sub semnătura board-ului editorial al The New York Times, se spune că vom intra într-o fază brutală a războiului, că Rusia a mobilizat deja 300.000 de recruți, iar informațiile primite spun că bătăliile se vor intensifica, odată cu apariția înghețului.