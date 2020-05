Trump anunta ca mobilizeaza de acum armata in vaccinarea impotriva SARS-Cov-2

Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, joi, ca va mobiliza armata pentru a injecta, atunci cand acesta va fi gata, un vaccin impotriva covid-19 si ca persoanlee in varsta vor avea prioritate in planul de vaccinare.

"Stiti ca darea vaccinului va fi o sarcina masiva", a declarat presedintele american la Fox Business Network, relateaza Reuters. "Armata noastra este mobilizata de acum pentru ca la sfarsitul anului sa fim in masura sa-l dam foarte, foarte repede la multa lume", a spus el. Niciun vaccin nu exista in acest moment impotriva SARS-Cov-2, insa sunt in curs mai multe cercetari in vederea producerii unui vaccin impotriva noului coronavirus. Donald Trump a declarat, insa, ca un vaccin va fi gata pana la sfarsitul anului. Pe aceasta baza, a anuntat el, sunt pe cale Statele Unite sa mobilizeze armata.