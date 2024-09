Turcia isi ia adio de la UE si a facut cerere oficială să se alăture BRICS+ cu consecinte devastatoare pentru NATO, Orientul Mijlociu si zona Mării Negre

Plictisită să tot fie trimisă la plimbare de o Europă decadentă, Turcia a înaintat o cerere oficială pentru a adera la BRICS+. Ankara este nemulțumită de ritmul negocierilor de aderare la UE și astfel s-a reorientat, pivotând spre blocul multipolar al Chinei, Rusiei si Indiei.

Președintele Erdogan consideră că „centrul de greutate geopolitic" se îndepărtează de țările dezvoltate, au explicat interlocutorii agenției motivul acestei decizii. Țara intenționează să dezvolte relații cu toate părțile lumii multipolare, în timp ce își îndeplinește obligațiile de membru NATO. Numai ca acest statut al NATO e incompatibil cu BRICS, partenerul strategic al Turciei fiind in plin război cu Rusia prin proxy-ul Ucraina, ca dealtfel si Uniunea Europeană. Daca va adera la BRICS, cel mai probabil Turcia va fi exclusa din NATO. Ceea ce vrea si Erdogan, sa se alature unui bloc militar asiatic, care va cuprinde cel mai probabil si Iranul, dar si alte tari din zona.

Cererea de aderare a fost depusă în urmă cu câteva luni „pe fondul frustrării unei încercări de decenii de aderare la Uniunea Europeană". Decizia a fost influențată și de dezacordurile Turciei cu alți membri NATO - Ankara a menținut legături strânse cu Rusia după începerea operațiunii militare din Ucraina. „Turcia poate deveni o țară puternică, prosperă, prestigioasă și eficientă dacă își îmbunătățește simultan relațiile cu Estul și Vestul", a declarat Erdogan la Istanbul în weekend. „Orice altă metodă decât aceasta nu va aduce beneficii Turciei, ci îi va face rău".

Gruparea BRICS, denumită după Brazilia, Rusia, India și China și Africa de Sud, include unele dintre cele mai mari economii emergente. Acesta a primit patru noi membri la începutul acestui an, când Iranul, Emiratele Arabe Unite, Etiopia și Egiptul au intrat în rândurile sale. Arabia Saudită a fost invitată să adere, deși regatul nu a făcut încă acest lucru. Extinderea în continuare a grupului ar putea fi discutată în cadrul unui summit care va avea loc la Kazan, în Rusia, în perioada 22-24 octombrie, au declarat persoanele respective. Malaezia, Thailanda și Azerbaidjan, aliat apropiat al Turciei, se numără printre alte țări care doresc să adere.

O alta consecinta este ca Marea Neagra se va "rupe" in doua: mai mult de jumatate apartinand tarilor BRICS si numai prin malurile românesc si bulgaresc, plus o mica portiune care deocamdata apartine Ucrainei, putand fi controlate de NATO. Turcia este una dintre țările cu care România are un parteneriat strategic, relație care a fost ridicată la acest nivel în 2011. În 2021, România și Turcia au sărbătorit zece ani de parteneriat strategic, la nivel înalt, prin participarea oficialităților de stat. Reprezentanți ai armatei Turciei au defilat cu ocazia Zilei Naționale a României. Turcia a investit 1,6 miliarde de euro în România, în intervalul 2013 - 2022, conform datelor Băncii Naționale a României.