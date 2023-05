Adina Vălean: Scandalul Bâstroe nu se vede în niciun fel la Bruxelles, nu există!

Comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, a declarat, sâmbătă, că pentru Bruxelles scandalul Bâstroe nu există. Întrebată, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă este un arbitru în scandalul Bâstroe, Adina Vălean a explicat că acest scandal nu există la Bruxelles.

"Scandalul Bâstroe nu se vede în niciun fel la Bruxelles, nu există. La Bruxelles nu există, nu, pentru că nu am fost solicitaţi în mod expres", a subliniat Vălean. Întrebată, de asemenea, dacă Ministerul Transporturilor ar trebui să facă această solicitare, Vălean a răspuns că solicitarea poate fi făcută de oricine se consideră în mijlocul unui scandal.

"Cei care consideră că sunt în mijlocul unui scandal. Deci eu la Bruxelles, comisarul de Transport, am primit o solicitare din partea Ucrainei la un moment dat, când extindeam hărţile de infrastructură de transport, cu rugămintea de a include din partea Ucrainei, braţul Chilia în reţelele de transport europene. El nu este acum în reţelele principale de transport. Conform regulamentelor noastre, noi nu putem, când ai infrastructură transport la frontieră între două ţări, să incluzi nimic, fără acceptul celeilalte. Şi atunci ceea ce am iniţiat a fost o consultare cu România, am primit un punct de vedere rezervat, am informat partea ucraineană, care n-a mai zis nimic referitor la faptul că nu poate intra în hărţile de transport braţul Chilia din motivele care s-au spus. Este practic singura sesizare sau solicitare oficială pe care am primit-o la Bruxelles", a explicat Vălean.

Comisarul european pentru Transporturi a subliniat că urmăreşte dezbaterea, ca român. "Acuma, sigur, se întâmplă că eu sunt român, că urmăresc, desigur, dezbaterea din România, că ştiu un pic şi eu istoricul faptelor şi întâmplărilor legate de Delta Dunării, că ţin, ca român, la acest spaţiu de mediu, care este absolut extraordinar şi unic pe continentul nostru, dacă nu, cu specificităţile lui, în lume (...) Interesul tuturor este că această chestiune să se discute", a declarat Adina Vălean.

Vălean s-a întrebat de ce România şi Ucraina nu au avut o relaţie de colaborare, deşi sunt ţări vecine. "Eu am constatat de mai multă vreme, eram parlamentar european mai la începuturile carierei mele şi eram invitaţi toţi să intrăm în nişte grupuri de prietenie sau comisii cu diverse ţări şi sigur, de la Australia la Noua Zeenlandă. Şi eu m-am gândit să intru în comisia pentru Ucraina. Da, vorbim acum de 10-15 ani. De ce? Pentru că întotdeauna m-a fascinat această idee, că noi avem un vecin atât de mare cu care practic nu colaboram şi îi vedeam pe colegii mei polonezi care erau într-o efervescenţă economică, de schimburi cu Ucraina ş.a.m.d. şi mă tot întrebam România de ce? (...) finalmente, tragi linie şi constaţi că, dacă tu nu ai un dialog permanent şi transparent cu un vecin sau un partener, voi poate şi vă înţelegeţi, dar dacă nu vorbiţi, cum o să ajungeţi la o concluzie comună?", a spus Adina Vălean.

Întrebată cum explică acest blocaj, comisarul european a concluzionat că România şi-a dorit foarte mult în UE şi s-a uitat mai mult spre vest. "Poate a fost şi reticenţa asta faţă de fostul spaţiu sovietic, dar trăim într-o altă lume, suntem într-o altă realitate, noi suntem un membru al Uniunii Europene, noi putem oferi acestor ţări dinspre estul nostru. Şi uitaţi-vă acuma cum apar noi parteneri, de exemplu, toate ţările caucaziene care vor acum să dezvolte coridorul de mijloc, cum vin către noi şi poarta de intrare în Uniunea Europeană e... cine? Păi, România, aici, la Marea Neagră, adică e un tip de politică care eu sunt convinsă că se va dezvolta şi în România, dar care nu a existat din varii motive, nu neapărat rele intenţii", a afirmat Vălean.

Referitor la Canalul Bâstroe, Adina Vălean a subliniat că părţile au fost încurajate să cadă de acord şi să decidă. "Zic opinia mea şi mesajul pe care noi l-am transmis în procesul de mediere, pentru că noi am încurajat părţile să cadă de acord, să măsoare, să decidă", a explicat Vălean. Întrebată care este rezultatul acestei măsurători, Adina Vălean a răspuns că "o să aflăm".

"O să aflăm, pentru că trebuie să-şi facă fiecare o gândire proprie în legătură cu evaluarea pe care o are de mediu, comercială, economică ş.a.m.d. şi împreună să ia o decizie. Noi dorim să facilităm acest dialog. Mie nu-mi place chestia asta, că vine Comisia Europeană şi le spune ce să facă, nu mi-a plăcut, nu-mi place nici ca român şi nu cred că le pare necesar nici ucrainienilor. Deci cel mai bine ar fi ca părţile să discute şi să ajungă la o convenţie (...) În momentul de faţă, la Comisia Europeană, nu avem nicio solicitare oficială de a media ceva. Am făcut-o din propria iniţiativă, pentru că vrem să funcţioneze coridoarele solidarităţii. Vrem să fie bună înţelegere aici, pentru că sunt porturi ucrainiene la Dunăre în care vin cereale, pentru că e portul Giurgiuleşti al Moldovei, pentru că avem interese economice de o parte şi de alta. Dar Canalul Sulina este cel pe care îl sprijinim şi îl considerăm principalul canal de trafic de mărfuri în Delta Dunării", a concluzionat Adina Vălean.