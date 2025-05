Acum se văd bine "securicii" Sistemului, de la intelectuali sinecuriști, la popi șantajați și jurnaliști mituiți

Este plin spațiul mediatic și virtual de poziționări pro-Nicușor Dan. Mi-e frică să deschid vreo conservă, pentru ca nu cumva să sară de acolo vreun susținător de-al lui Nicușor Dan. Asta nu înseamnă că sunt mulți. Ei sunt, mă rog, minoritari, ca să zic așa, din toate punctele de vedere, dar sunt gălăgioși și activi.

Suntem anunțați că vine apocalipsa, dacă ajunge Simion președinte, iar această procedură de promovare a candidaturii lui Nicușor Dan a fost simplă. Strategii acestuia au văzut cum anume s-a discutat despre candidatul lor, Nicușor, în campania pentru turul întâi. Ce se spunea în mod argumentat? Că, odată cu Nicușor Dan, vine din nou dezastrul, cu Statul Paralel la butoanele puterii, că Nicușor este incompetent și s-a văzut asta la București, că nu e corespunzător pentru români ca viitorul lor președinte să nu fie însurat la 56 de ani și că mai degrabă acest om preferă să meargă la sinagogă decât la biserică, plus multe alte lucruri incontestabile. Atunci, strategii lui Nicușor Dan „au întors-o ca la Brăila", folosind tehnica sintetizată cam așa: „dacă voi mai spuneți adevăruri despre Nicușor, atunci noi o să turnăm pe bandă rulantă minciuni despre Simion". Și atunci, în loc ca „baubaul" alegerilor să fie perspectiva unui viitor președinte Nicușor Dan, se emite peste tot că ar fi invers: dacă îl votăm pe Simion, suntem anti-occidentali, în primul rând, și pro-putiniști, în al doilea rând. Nu vreau să mai demonstrez și să subliniez faptul că Occidentul nostru la care trebuie să facem referire, este chiar diaspora noastră, cele 5 sau 6 milioane de români care sunt acolo, iar această diaspora românească nu îl vrea pe Nicușor Dan, nu? Dar ce mai contează? Ne luăm din asemenea detalii...

Am ales la întâmplare câteva personaje ce emit public acest gen de mesaje catastrofice. Tatoiu Monica, cu gura până la urechi, cea pe care mă aștept să o găsesc și atunci când deschid vreo conservă, pentru că este peste tot, nu mai avem loc de ea. Și nuuu, Tatoiu Monica nu e vreo securistă de dinainte de 1989, Doamne ferește! Să nu cumva să vă gândiți la asta. Pleșu Andrei, care ne spune să-l votăm pe Nicușor Dan și-l afurisește pe Simion, are marea calitate că este șeful informal al Patriarhului Daniel. Da, da. De 35 de ani, șeful Patriarhului Daniel se numește Andrei Pleșu. Nifon, arhiepiscopul de la Dâmbovița, octogenar (n-ar mai avea dreptul, ce să vorbească, să slujească sau să conducă eparhia) a ieșit și dânsul și ne-a explicat, pe toate canalele soroșiste, că e bine de votat Nicușor Dan. Ce rușine! Dar rușinea e mai mare pentru Patriarhia Română, care n-a avut nimic de comentat timp de trei zile. S-a trezit doar astăzi, când s-a insinuat o anumită susținere a Arhiepiscopului Teodosie pentru Simion, dar asta n-a fost explicită. De ce face Nifon sau alți preoți acest gen de promovare pentru soroșiști? Simplu: sunt șantajați, iar marea majoritate dintre ei sunt șantajați cu pidosnicia; aparțin comunității LGBT, după cum ați văzut că a fost condamnat pentru pedofilie recent unul de la Vaslui, și sunt mulți alții. Dacă ar fi să găsesc o proporție, probabil că sunt 70%. Este un dezastru ortodoxia română. O să vorbesc altădată despre această diferență specifică dintre ortodoxia română și cea rusă, spre exemplu. Altul la rând: Boc Emil, căruia i s-a strâmbat gura în turul întâi, înjurându-l pe Nicușor Dan, și care a venit ca un vizibil fost utecist, șantajat de către Sistem la rândul lui, și îl susține acum pe Nicușor Dan. Nu! N-am insinuat și n-am spus că Emil Boc aparține comunității LGBT. Dacă ați auzit asta, ați auzit greșit. Neg că am spus așa ceva. Turcan Raluca, ministra lui Carmen Iohannis, care, după ce a fost chinuită în primul tur, că i s-au găsit înjurături groaznice la adresa lui Antonescu, a venit să îl înjure pe Nicușor Dan și acum s-a dat iară peste cap (că poate, acum poartă pantaloni mereu, nu mai poartă fustă, nu i se vede nimic, adică) și îl susține pe sorosiștul Nicușor Dan, cel înjurat în turul întâi. Simonis Alfred, fruntașul PSD, șeful președinților Consiliului Județene din România. A apărut, filmat, frumos, în lumină bună, la Timișoara. Ne-a declarat că îl susține pe Nicușor Dan cu toată rușinea pe care probabil că a resimțit-o. Nu s-a văzut în imagine, dar să știți că eu am văzut pistolul șantajului la tâmplele lui Alfred Simonis. Până și mortul Mihai Șora (da, a murit, la peste 100 de ani, într-adevăr, dar a murit) și el postează pe Facebook, probabil că nevast-sa, că îl susține pe Nicușor Dan. Și în fine, Victor Rebengiuc, care se pregătește și el de marea teecere, nu poate să treacă dincolo înainte să mai susțină încă o dată un soroșist. Are energie suficientă pentru Nicușor Dan. (Apreciez în mod deosebit atitudinea demnă, clară și corectă a lui Crin Antonescu, care a și fost nedreptățit la vot, care a trebuit să joace finala cu George Simion, dar care nu a intrat în corul penibil al liberalilor și pesediștilor care au trecut strada și către Nicușor Dan).

Ei bine, toți aceștia pe care i-am pomenit sunt aceiași cu cei care au promovat vaccinarea. Sunt „slăvarii" ce au propovăduit războiul. Numai că necazul lor este că noi, în România, am avut o largă majoritate de nevaccinați și nevacciniști și una și mai largă dedicată păcii, deci ei vorbesc unei puternice minorități. Ce se va petrece, deci? Românii majoritari se vor enerva în plus, se vor radicaliza, deci vor veni și mai mulți la vot contra lui Nicușor Dan. De fapt, să știți că fiecare dintre candidați, cei doi, vorbește, zilele astea, doar pentru bula lui, pentru bula fiecăruia. A lui Nicușor este limitată la un maximum de 37-40%, iar a lui Simion este în creștere către o cifră de peste 60%. Fac o comparație și cu pescuitul: să vă imaginați două bazine în care ar pescui cei doi candidați. Nicușor Dan este foarte bine echipat, cu lansetă, cu minciog, cu cizme de cauciuc, înalte, ca să nu se ude când intră să ia captura din apă; are de toate, numai că în bazin la el nu e pește. Pe de altă parte, imaginați-vi-l pe Simion cu un băț de alun deasupra bazinului, care pescuiește desculț, numai că bazinul lui este plin de pește. În încheiere, mai zic așa: e demonstrat matematic, pe date oficiale, că avem pe liste două milioane de morți. Ce caută ei acolo? Așteaptă să voteze. MAI nu vrea să acționeze, iar AEP nu cere, deși ar trebui și este obligată, și ar fi foarte simplu ca, în 24 de ore, acei morți, două milioane, să fie eliminate de pe listele electorale. A cerut oficial și AUR-ul acest lucru. Nu s-a întâmplat nimic. Peste tot mucles. Trageți singuri ce concluzii doriți.

Cozmin Gușă