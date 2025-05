Liderii PSD și-au profețit un sfârșitul: "Ne ducem pe drumul acela unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin"

Înaintea alegerilor prezidențiale, liderii PSD nici măcar nu concepeau să nu intre în turul II al alegerilor prezidențiale și s-au întrecut în declarații care mai de care mai spumoase.

Marcel Ciolacu spunea că este imposibil ca o coaliție precum PSD-PNL și UDMR, care deține puterea în toată România, să piardă alegerile. Europarlamentarul Mihai Tudose a descris totul mult mai plastic și a spus că în cazul unui eșec "Ne ducem pe drumul acela unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin".

"Cum adică să nu câștigăm alegerile? Când noi decidem de la administrație locală la administrație centrală? Ne jignim unii pe alții, nu știm capacitatea noastră de luptă? Stăm și ne speriem când scriem că apar pe Facebook boți și tiriboți, că uite ce mă înjură. Băi, oameni buni, dacă e nevoie luptăm, că prea am avut bun simț", spunea Marcel Ciolacu.

Mihai Tudose: Ne ducem pe drumul acela unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin, la loc cu verdeaţă cu toţii. Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Tudose, atrage atenţia că o victorie a partidelor extremiste în alegerile prezidenţiale din România ar putea arunca economia ţării în criză.

"Nu o să îl laud pe Crin (Antonescu - n.r.), dar în schimb o să vă spun ce o să se întâmple dacă nu o să fie Crin. Toţi ceilalţi, dar toţi ceilalţi, toţi - principalul punct pe ordinea de zi a lor este schimbarea Guvernului. Ce înseamnă asta? O aruncare în criză a ţării. Aţi văzut săptămâna trecută ce s-a întâmplat cu ratingul de ţară pe fondul instabilităţii. Încă un şoc de genul ăsta aruncă economia României şi România la categoria junk şi de aici încolo ne ducem pe drumul acela unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin, la loc cu verdeaţă cu toţii", a susţinut Mihai Tudose.

Paul Stănescu: Dacă pierdem va fi grav, grav de tot. Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, le atrage atenţia social-democraţilor că, dacă alegerile prezidenţiale din acest an vor fi pierdute de către candidatul susţinut de PSD, există posibilitatea ca un alt preşedinte, fie că e vorba despre Nicuşor Dan, Victor Ponta sau George Simion, să susţină introducerea alegerilor în două tururi pentru primari şi preşedinţii de Consilii Judeţene.

„Acum să vă mai spun ceva pe care-l ştiţi, dar poate trebuie să vi-l aduc aminte: nici Ioan Stan, nici Şoldan, nici Stan nu făcea nimic, nici Şoldan nu va face nimic dacă Marcel Ciolacu nu e prim-ministru şi a fost unul dintre cei mai buni prim-miniştri. Acum suntem într-o altă paradigmă. Ce se întâmplă dacă pierdem alegerile, dacă Crin Antonescu nu e preşedinte? Vă spun eu, se întâmplă două lucruri grave de tot: nu mai avem prim-ministru şi Şoldan nu o să facă mare lucru cu echipa lui şi nici la Suceava, nici la Olt, nici unde vreţi dumneavoastră. Şi doi, doi, domnilor primari, ştiţi că vă iubesc, sigur vom avea alegeri în două tururi şi la primărie şi la Consiliul Judeţean. Să nu credeţi că Ponta, care nu are partid şi sigur îşi va face partid, Nicuşor Dan, şi cine mai este mă, mai e unu?... Simion, Simion. Ăştia, sigur, neavând primari, vor veni în Parlament, vor încerca să facă două tururi. Oare are organizaţia PSD Suceava nevoie de aşa ceva? Eu nu cred că are nevoie de aşa ceva", a afirmat Paul Stănescu sâmbătă, la Suceava.