In fine, ne-am lamurit si de ce a fost Laura Codruta Kovesi prin tară, in asa-zisul concediu de doua zile - dupa cum l-a numit chiar ea -, nu pentru a-si face campanie electorala sau pentru a-si verifica popularitatea, asa cum au considerat mai multi analisti politici.

În timp ce războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă pentru al doilea an, aliații occidentali ai Ucrainei se tem să confiște 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate. Cu toate acestea, Occidentul se teme probabil că China își va retrage rezervele occidentale în valoare de 3.000 de miliarde de dolari.

În Marea Britanie s-a născut primul copil ce are ADN de la trei persoane, acest lucru fiind posibil după o nouă procedură de fertilizare in vitro. Această nouă tehnică are drept scop prevenirea moștenirii unor boli incurabile de către copii.