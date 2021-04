Ciolacu: "Iohannis minte din nou pentru Guvernul Sau. Presedintele a promis ca PNRR va fi trimis pana pe 30 aprilie iar acum o da la intors!"

Marcel Ciolacu a declarat ca presedintele Klaus Iohannis minte iar pentru "Guvernul Sau", cand afirma ca doar Portugalia a depus PNRR, in conditiile in care premierul italiei Mario Draghi a depus marti PNRR. Liderul PSD a adaugat ca insusi seful statului a promis ca Planul National va fi trimis pana pe 30 aprilie, iar acum o da la intors "ca un scolar prins cu temele nefacute".

"Iohannis minte din nou pentru Guvernul Sau!!! Fals! Iar nu sunteti pe faza si ati ramas in urma, domnule Iohannis. Va ajutam noi unde sa gasiti informatii solide si documente europene despre ce fac alte tari in timp ce Guvernul dvs doarme in bocanci. Italia a depus PNRR AZI, asa cum a anuntat premierul Mario Draghi. Luati si cititi, domnule Iohannis. Mai mult, acum doua zile, premierul Draghi a prezentat Planul in Parlament. Asa cum se face!!!! Franta si Germania au prezentat azi in comun si vor depune joi, de asemenea, planurile lor la Comisia Europeana. Luati si cititi, domnule Iohannis. Spania a aprobat planul lor si il vor trimite, de asemenea, la Bruxelles in foarte scurt timp. Luati si cititi de la "socialistul" Pedro Sanchez, domnule Iohannis.

Numai Guvernul dvs, domnule Iohannis, s-a intors cu capul in traista de la Comisia Europeana. Chiar dvs ati promis ca PNRR va fi trimis pana pe 30 aprilie, iar acum o dati la intors ca un scolar prins cu temele nefacute. Intelegeti ca nu puteti. Ca aveti un guvern incapabil. Intelegeti ca e nevoie de consultarea mediului de afaceri, a sindicatelor si a organizatiilor neguvernamentale pentru a reusi. Intelegeti ca toate tarile civilizate au prezentat acest Plan in Parlamentele nationale. Incetati sa NU mai fiti pe contrasensul Europei!", a scris Marcel Ciolacu marti pe Facebook.

Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca Planul National de Redresare si Rezilienta poate fi negociat "mai repede sau mai putin repede", dar in final el va fi implementat. "Nu-i ca la examenul de Bac, unde esti admis sau respins. Este un plan national, nu-i o jucarica politica", a sustinut Iohannis. El a adaugat ca majoritatea statelor europene lucreaza impreuna cu Comisia la plan, iar Romania este "in mainstrean". Intrebat despre eventualitatea in care planul ar fi respins, seful statului a raspuns: "Nu exista aceasta varianta. Cu Comisia se va negocia pana se va ajunge la forma care va fi implementata".