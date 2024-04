Claudiu Târziu: "Make Europe Great Again" la București, cel mai mare eveniment al mișcării conservatoare organizat vreodată în România"

Senatorul, Claudiu Târziu, preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor, anunță Conferința "Make Europe Great Again" din acest weekend de la Palatul Parlamentului ca fiind cel mai mare si mai important eveniment al mișcării conservatoare organizat până acum în România.

"Institutul Conservator "Mihai Eminescu", pe care îl prezidez, aduce în această primăvară la București peste 200 de lideri politici, gânditori, jurnaliști, personalități de marcă ale mediului conservator și suveranist din întreaga lume. Va fi cel mai mare eveniment de acest fel făcut până acum în România. În calitate de gazdă a Conferinței internaționale "Make Europe Great Again", partidul AUR își confirmă și își consolidează atât prezența, cât și orientarea doctrinară pe marea hartă a mișcării conservatoare a lumii, hartă pe care România merită cu prisosință să se afle. Totodată, în perspectiva alegerilor europene din luna iunie, Conferința va limpezi atât direcțiile, cât și coordonarea acțiunii suveraniștilor și patrioților din viitorul Parlament European, cu obiectivul principal de a restaura normalitatea pe bătrânul continent. Acest eveniment se înscrie în seria de acțiuni strategice ale Alianței pentru Unirea Românilor, urmărind desăvârșirea Revoluției Conservatoare, angajament luat față de români încă de la intrarea în Parlamentul României" - afirmă președintele Institutului Conservator "Mihai Eminescu", senatorul AUR Claudiu Târziu.

În zilele de 27 și 28 aprilie a.c., Institutul Conservator "Mihai Eminescu" al Alianței pentru Unirea Românilor organizează la Palatul Parlamentului Conferința Internațională "Make Europe Great Again". Au confirmat prezența peste 200 de personalități de orientare conservatoare din Uniunea Europeană, SUA, țări europene non-UE, Israel și America de Sud.

Vor conferenția, între alții, Ryszard Czarnecki, deputat european din Polonia, ex-ministru al Afacerilor Europene, adjunct al Ministerului Culturii și Artelor, fost vicepreședinte al Parlamentului European și vicepreședinte al delegației poloneze în cadrul Grupului ECR; activista americană pro-life Alveda King, nepoata doctorului Martin Luther King, Jr., membru al consiliului de administrație și consilier principal al Priests for Life, președinte al Centrului pentru visul american - America First Policy Institute, laureată a premiului prezidențial pentru întreaga activitate (2021) și a premiul Cardinal John O'Connor Pro-Life Hall of Fame (2011); Rob Roos, eurodeputat olandez, vicepreședinte al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR); David Engels, analist senior la Instytut Zachodni din Poznań (Polonia), lector la universitatea ICES (Franța), fost profesor și președinte de istorie romană la Universitatea din Bruxelles (ULB), autor și editor a numeroase cărți și studii științifice despre istoria antică, filosofia istoriei și conservatorismul modern; Morten Messerschmidt, președintele Partidului Popular Danez, președinte al grupului din Parlamentul European al Partidului Popular Danez; influencerul conservator american Jack Poso Posobiec, care domină platforma X ca nimeni altcineva din mișcarea conservatoare, gazdă a Human Events Daily, văzută de milioane de oameni în fiecare săptămână pe Rumble și Real America's Voice, ofițer de informații, veteran al Marinei Statelor Unite; Nicolas Bay, fost eurodeputat francez, candidat "Reconquête!" pentru Parlamentul European pe lista condusă de Marion Maréchal, conservator implicat, între altele, în dosarele privind controlul frontierelor externe ale UE, libertatea de exprimare, politicile de imigrație și monitorizarea așa-numitelor proceduri de încălcare a dreptului statului de drept împotriva Poloniei și Ungariei; Dr. Robert Malone (SUA), medic, autor și comentator politic, inventatorul vaccinării ARNm și al vaccinării ADN, influent lider de opinie în timpul erei COVID când a semnalat numărului semnificativ de reacții adverse asociate vaccinurilor ARNm; Eduardo Verástegui, om de afaceri și cineast mexican, producător al "Sound of Freedom", film care a generat o veritabilă mișcare globală de combatere a traficului cu copii, fondator și președinte al "Mișcării Viva México", organizație dedicată apărării drepturilor fundamentale, egalității de șanse, familiei, libertății religioase și de exprimare; Michael Kleiner, președintele Curții Supreme a partidului Likud din Israel, fost membru al Parlamentului israelian, editorialist al publicației "Maarive".