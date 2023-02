Claudiu Târziu: "Dragi prieteni, am acordat un interviu prestigioasei reviste The European Conservative, cea mai importantă publicație din spațiul conservator european. Cu acest excelent prilej, am răspuns unor întrebări despre înființarea și activitatea Institutului de Studii Politice Conservatoare Mihai Eminescu, pe care îl conduc, despre Alianța pentru Unirea Românilor, viziunea, valorile și inițiativele legislative ale partidului nostru, relațiile cu alte partide conservatoare și suveraniste la nivel european, despre asociația "Rost" și despre multe altele. Interviul a fost publicat în paginile ediției de iarnă - cea mai recentă - a "The European Conservative"."