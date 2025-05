Câteva considerații despre off the record-uri inexistente

Există o regulă fără de care nu există o discuție "off the record": dacă de la bun început nu se specifică faptul că este o discuție off the record, atunci oricare dintre părți poate relata ceea ce s-a discutat.

Atunci când au intrat în biroul lui Simion, cei 6 (ȘASE, nene!) ziariști de la DIGI 24 au văzut că există două camere, deloc ascunse. Au recunoscut în seara asta că au văzut două DSLR-uri pe trepied, pregătite.

Dacă ar fi auzit de Anton Pavlovici Cehov, ar fi știut că "dacă în primul act apare un pistol pe perete, atunci în actul următor acesta trebuie să tragă".

În general, dar nu obligatoriu, ziariștii întreabă: "Pot înregistra?". Cum am zis, însă, nu de fiecare dată.

Avem numeroase exemple de ziariști care intră în discuție cu camera pornită, fără să anunțe și fără să ceară voie. "Recorder", pe care bula pro Nicușor Dan îi divinizează, așa procedează și nu opresc camerele nici la cererea subiecților. Dan Alexandru Condrea a apărut în GSP, prima dată, într-o fotografie făcută de la distanță, fără ca ziariștii să-i spună că este fotografiat.

Să nu mai vorbim despre Bogdan Peșchir. Fusese legitimat de polițiștii care l-au luat de acasă, din Brașov. Un procuror degrabă încălcătoriu de lege l-a pus să-și dea jos gluga și fularul în stradă, în fața camerelor de filmat, că să-l vadă ziariștii. Nu doar imoral, ci și ilegal.

Știți imaginile din culisele televiziunilor, înregistrate în pauzele publicitare? Deseori acestea apar, mai ales în cazul dezbaterilor politice, fără acordul celor filmați și fără ca aceștia să fie avertizați că se filmează. Ca și imaginile înregistrate înainte de a se intra în direct. "Se scurg" spre public și nimeni nu-și asumă asta.

Așadar, Simion nici n-a încălcat vreun off-the record și nici n-a făcut nimic ilegal. A filmat în propriul spațiu, în timpul unei discuții de interes public, niște cetățeni care, văzând camerele de filmat, nu au cerut ca întâlnirea să se desfășoare fără a fi înregistrată.

Apoi, ceea ce am văzut pe filmările lui Simion chiar merita arătat. 6 oameni inerți și umili, care s-au dus să se milogească, incapabili de vreo reacție. Nu niște victime, ci niște incapabili. Ca șef de redacție nu-i mângâi pe cap, ci le recomanzi să-și caute un alt loc de muncă.

Repet: din punct de vedere jurnalistic, o discuție este off the record doar dacă se specifică asta înainte de începerea discuției.

