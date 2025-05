Claudiu Târziu anunță un nou partid suveranist și îl acuză pe Simion că a „furat" și „deturnat" AUR, de dragul puterii. Așteaptă alți lideri AUR să i se alăture

Alegerile prezidențiale din 2025 au generat schimbări majore pe scena politică. USR, PNL, PSD și AUR sunt în reconstrucție sau cel puțin într-un proces de reevaluare. De asemenea, noi partide ar urma să apară pe scena politică: Claudiu Târziu, cofondator AUR și Crin Antonescu, fost candidat la prezidențiale din partea PSD+PNL+UDMR au lansat deja invitația, către cei dispuși să se implice. De asemenea,

Victor Ponta ar urma să-și lanseze propriul partid, profitând de susținerea primită la alegerile prezidențiale. Claudiu Târziu a anunțat miercuri, 21 mai, numele noului partid pe care-l va conduce, Acțiunea Conservatoare, ce va fi lansat la finalul lunii iunie. Astfel, fostul lider AUR a transmis că mișcarea sa „are rolul de a coagula toate forțele conservatoare sănătoase din societatea românească, pentru a oferi țării o alternativă politică autentică".

De asemenea, Crin Antonescu, în aceeași zi, a lansat un atac la adresa președintelui Nicușor Dan și a abordat un discurs de tip „anti-progresist", „anti-globalist", prin care a transmis că trebuie „să decidem dacă, în fața ofensivei neomarxiste și globaliste, abandonăm - cum s-a făcut de ani buni - reprezentarea dreptei conservatoare în seama AUR. Cu alte cuvinte, să decidem dacă este cazul ca, măcar acum, prin transformarea unui partid existent sau prin apariția unuia nou, să avem o exprimare democratică solidă, coerentă doctrinar și comportamental a dreptei autentice - și nu a etichetei asumate fraudulos de globaliștii neomarxiști din USR și PNL". De asemenea, Antonescu s-a adresat actualilor politicieni și viitorilor actori de pe scena politică: „cred că oamenii deja implicați în scena politică trebuie să-și ia deciziile ACUM. Iar cei care nu au făcut politică până acum ar face bine să se întrebe dacă nu este cazul să o facă. Eu cred că este".

Victor Ponta, la fel precum Claudiu Târziu și Crin Antonescu, abordează un discurs „suveranist", respectiv „conservator" și chiar „anti-sistem". Joi, 22 mai, fostul premier a declarat că pregătește „curățenie generală și definitivă". „Promită că mă voi ocupa cu toată energia mea de acest obiectiv, începând chiar de săptămâna viitoare. Pentru binele României și al PSD. Am această obligație morală față de milioane de români (...) Este o intervenție dureroasă, dar necesară, pentru a îndepărta tumora politică ce riscă să contamineze întregul nostru viitor", cu referire la „noua" conducere a PSD: Marcel Ciolacu a fost înlocuit de bunul său prieten în funcția de președinte al formațiunii, Sorin Grindeanu. În ultimele luni, despre Victor Ponta s-a speculat fie că va prelua șefia PSD, fie că-și va crea propriul partid.

De asemenea, în contextul mesajelor transmise de către Claudiu Târziu și Crin Antonescu, în spațiul public au apărut speculații cu privire la o posibilă colaborare „suveranist-conservatoare". Pe marginea acestui subiect, Ziare.com a discutat cu fostul cofondator și copreședinte, respectiv fost ideolog al AUR, europarlamentarul Claudiu Târziu. În ciuda speculațiilor, parlamentarul respinge o colaborare cu Crin Antonescu sau cu Victor Ponta, în cadrul Acțiunii Conservatoare.

„Nu am nicio intenție să colaborez cu oameni care au un trecut politic tarat, cu oameni care au fost la guvernare și au făcut rău României, cu oameni care au un deficit de imagine nu datorat atacurilor publice, ci propriilor fapte. Nu am de gând să colaborez cu conservatori prefăcuți.

Dacă vrea să-și facă partid, Crin Antonescu nu are decât să facă acest lucru. Probabil, se bazează pe faptul că, susținut de cele trei parte (PSD, PNL, UDMR) a luat voturile pe care le-a luat și domnul Ciolacu în primul tur al alegerilor de anul trecut. 19-20% a luat și Ciolacu. Dar trebuie să știe că acele voturi nu sunt pentru domnia sa, ci sunt venite pe filiera partidelor și le-ar fi putut lua altcineva, care candida în locul său", a declarat Claudiu Târziu.

Claudiu Târziu nu are încredere în autenticitatea lui Crin Antonescu, nici a lui Victor Ponta, când vine vorba despre aderarea la valorile conservatoare. „Și domnul Ponta face o platformă. Sigur, poate face, dar nu cred că o poate face pe conservatorul și nici nu cred că vrea să o facă. Iar eticheta de ‘suveranist' acoperă multe lucruri, despre care ar trebui discutat în detaliu. Eu nu voi face nici cu domnul Antonescu, nici nu domnul Ponta vreo mișcare politică. Cu alte persoane publice, dacă voi face o alianță, o voi anunța public. Oricum, niciunul dintre numele grele care au fost anunțate până acum nu au nicio legătură cu acțiunea conservatoare pe care am fondat-o și pe care o vom lansa în curând", a mai punctat Claudiu Târziu.

Claudiu Târziu se bazează pe membri AUR, dezamăgiți de conducerea partidului, care vor migra către Acțiunea Conservatoare. „O parte dintre parlamentari își pregătesc plecarea" Deși nu va lucra cu Antonescu și cu Ponta, Târziu se așteaptă ca mulți membri din AUR să semneze adeziunea la Acțiunea Conservatoare.

„În cea mai mare măsură cred asta. În AUR există o nemulțumire enormă, mai ales în teritoriu. La centru, George Simion și-a securizat poziția, impunându-și oamenii în conducerea colectivă, într-o majoritate. Acum nu cred că mai există cineva care să-i pună probleme. Dar în teritoriu sunt mulți oameni de bună calitate, care au văzut că partidul a fost deturnat de pe drumul lui, că s-a renunțat la valorile și principiile pe care altădată le clama și că are o prestație, o prezență publică, o acțiune politică de natură nu doar să nemulțumească, ci chiar să stârnească îngrijorare", a explicat politicanul suveranist.

Europarlamentarul avertizează asupra faptului că în AUR există tensiuni. Din ce în ce mai mulți membri din țară se poziționează împotriva actualei conduceri, susține Târziu. „Astăzi am văzut că la Cluj, un grup de membri ai partidului - pe unii îi cunosc foarte bine și știu că sunt intelectuali de înaltă factură - au dat un manifest prin care solicită conducerii să revină cu partidul pe linia lui veche. Deocamdată este un gest singular public, dar din interior știu că astfel de solicitări au fost mai des făcute, mai ales în ultimul timp.

De asemenea, știu că o parte dintre parlamentari își pregătesc plecarea și nu au cum să meargă în altă parte, pentru că nu sunt niște trădători și nu vor pleca la partidele de la putere. Cu siguranță vor dori să se asocieze cu mine în acest demers. Am spus și repet, eu nu fac nicio manevră subterană, nu trag pe nimeni de mânecă, nu trag pe nimeni din alte partide. Am ridicat un steag, sunt absolut convins că al meu crez politic e corect și cei care se simt solidari cu mine în acest crez și care au încredere în mine, vor veni. În funcție de calitățile lor și de trecutul lor politic vor fi primiți și vor putea avea o evoluție politică de natură să-i satisfacă", a mai precizat fostul lider al AUR.

Proiectul pe care îl propune Claudiu Târziu, ca alternativă: „Vom căuta să impunem moderația, argumentația, rațiunea"

Claudiu Târziu propune o abordare care să contrasteze cu cea a lui George Simion, din punctul de vedere al acțiunilor, dar și al discursului public, a mai precizat fostul jurnalist.

„Eu nu îmi doresc și voi face tot ce depinde de mine să nu fiu în conflict cu foștii colegi, cu membri AUR sau cu alte partide suveraniste, parlamentare sau extraparlamentare. Doresc să unesc. Prin Acțiunea Conservatoare doresc să creez un liant, un coagulant și un ferment al acestei părți a eșichierului politic - suveraniste, patriotice, naționaliste, conservatoare. Nu voi intra în conflicte, scandaluri. Nu cred că un conservator se poate preta la așa ceva, nu vom avea excese verbale, nu vom avea atitudini radicale, extremiste de niciun fel. Vom căuta să impunem moderația, argumentația, rațiunea, prin apelul permanent la tradiție, pe care o vom folosi pentru a ne descurca în modernitate și pentru a evolua în modernitate.

În opinia mea, tradiția și modernitatea nu trebuie să fie contrare, ci complementare. Așa gândește un conservator. Astfel, resping din start ideea de conflict. Nu trebuie să se teamă de mine, nu vreau să le deturnez partidele, în măsura în care vor înțelege și ei lucrul acesta și nu vor acționa împotriva noastră. Felul în care vom face noi politică de-acum înainte, va fi total diferit de cel al celor trei partide (AUR, SOS, POT) care sunt parlamentare, declarate suveraniste", a declarat Claudiu Târziu.

Europarlamentarul a explicat cum se va diferenția mișcarea sa, de actualul AUR, din punct de vedere strategic.

„Fac un partid așa cum am vrut să fac din AUR, un partid conservator autentic, un partid de dreapta, un partid care să apere în egală măsură drepturile și libertățile cetățenești, dar și ordinea constituțională și în același timp, șansa românilor de a ajunge la prosperitate. Bătălia care se poartă între aparent două blocuri pe poziții ireconciliabile, suveraniști și globaliști, ignoră că dincolo de teorie și de ideologie este o viață reală, care presupune inclusiv de ordin material. Perspectiva conservatoare nu este una statică, muzeistică și depășită de timp, ci e racordată integral la realitate, așa cum se vede deja prin unele partide europene, așa cum se vede și în Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), din care fac parte.

Aducem din nou preocuparea pentru măsurile concrete pentru ca țara să iasă din criza economică, nu doar din cea politică, deschiderea drumului către dezvoltare economică, reindustrializare nu ca scop în sine, ci ca mijloc de accedere la prosperitate pentru toți românii. Avem un program politic foarte ambițios, îl vom face public la momentul oportun, după ce vom obține înscrierea în Registrul Partidelor. Acest program se bazează pe aceste trei dimensiuni: libertate personală, comunitară, națională; ordine constituțională, legală, morală și pe năzuința de prosperitate pentru toți, nu doar pentru privilegiați", a explicat Claudiu Târziu.

În opinia europarlamentarului, AUR s-a îndepărtat de valorile care au reprezentat fundamentul proiectului politic.

„În altă ordine de idei, eu nu am plecat din AUR pentru un moft, pentru o ceartă particulară, pentru vreo ambiție, ci pentru că am văzut cum proiectul meu de suflet a fost deturnat pe parcurs și nu am mai putut corecta ce s-a distrus. Dintr-un partid conservator de dreapta, așa cum l-am proiectat eu în calitate de doctrinar și de copreședinte, a ajuns un partid populist de stânga, cu care nu mai am nimic de a face. Este un partid care a înșelat așteptările alegătorilor, a făcut foarte mult rău ideii naționale, a percepției creștine, asumate declarativ la nivel de partid. Astfel, nu mai aveam ce face.

Am încercat să intervin la nivel intern, dar susținătorii lui George Simion, furați de mirajul puterii, care le-ar fi stat la îndemână în mod imediat, au sacrificat totul pentru a-și mări baza de votanți. Nu a mai contat că aveam niște valori și niște principii, că eram un partid declarat anticomunist, care aducea o cinstire deosebită foștilor deținuți politici din timpul regimului comunist. Am ajuns ca lideri precum Simion și Lulea să spună că a fost bine în comunism și că Ceaușescu a fost un conducător bun. Nu prea se împacă una cu alta. Din moment ce au luat-o pe drumul acesta și nu am putut să corectez prin demersuri interne, am luat decizia de a pleca", a dezvăluit Claudiu Târziu.

Claudiu Târziu, critici la adresa lui George Simion: „Propunem altă abordare, total diferită față de ceea ce demonstrează AUR"

Europarlamentarul a ținut să sancționeze acțiunile publice ale lui George Simion și ale altor lideri din AUR.

„Dacă ești creștin autentic, asumat, poți folosi violența politică, fie ea și doar verbală? Nu. Dacă ești creștin asumat, poți privi cu dispreț spre unii semeni care suferă de neîmpliniri sau necazuri de ordin fizic?

Propunem altă abordare, total diferită față de ceea ce demonstrează AUR astăzi, de aproximativ un an și jumătate. Personal, nu am cum să mă schimb. Am rămas fidel principiilor pe care le-am îmbrățișat de la vârsta de 20 de ani. Discursul meu, întotdeauna a fost unul articulat, rațional, bazat pe aceste valori stabilite la nivelul AUR, de la înființare: familie, națiune, credință, libertate", a comentat Claudiu Târziu.

Claudiu Târziu, despre acuzațiile de „pro-rusism": „Nu am cum să fiu pro-rus vreodată, nici să-l simpatizez pe Putin"

Deși Claudiu Târziu își dorește să lanseze o platformă politică diferită de AUR, europarlamentarul susține că este pregătit și pentru atacurile adversarilor politici.

„Cred că nu există etichetă infamantă care să nu-mi fi fost pusă și înainte de a face politică, pentru că eram implicat civic în proiecte ce promovau valorile în care credeam și cred. Pe mine nu mă ating aceste etichete și cred că cel mai bun antidot față de aceste afirmații toxice și total lipsite de suport în realitate este chiar realitatea însăși. Nu am cum să fiu pro-rus vreodată, nici să-l simpatizez pe Putin, nici să fiu de acord cu ce a făcut în Ucraina, pentru că îmi aduc aminte de istoria noastră națională. Noi am avut numai de suferit de pe urma rușilor, niciodată nu am beneficiat de ceva din partea lor: au venit peste noi, ne-au omorât, ne-au luat bucăți din țară, ne-au luat tezaurul, averile. Au instalat comunismul în România cu tancurile lor, apoi toate bogățiile țării au fost trimise cu trenurile în Rusia, ca pradă de război.

Nu am niciun fel de înțelegere pentru atitudinea imperialistă a Rusiei și insațietate de teritorii, de bogății, de dominare a altor popoare. Cine mă face filorus, înseamnă că nu știe ce vorbește și ne uită în cariera mea. Am scris de mi s-au tocit degetele despre ce înseamnă Rusia pentru România, în sens negativ. În plus, unul dintre bunicii mei a luptat la Cotul Donului împotriva rușilor și a scăpat cu greu de acolo, iar doi frați de ai altui bunic de-al meu au murit pe front, în Rusia. Nu am cum să fiu filorus. Probabil că vor pune alte etichete, vor încerca să mă acopere cu mizerie, pentru că este previzibil acest lucru", a precizat Claudiu Târziu.

Fostul ideolog al AUR este ferm convins: nu mai este cale de împăcare cu George Simion. Implicit, revenirea în partidul pe care l-a creat, este un scenariu închis.

„Când am făcut AUR eram singurul care știa care este direcția doctrinară. Ceilalți, bâjbâiau. Le-am spus că din moment ce am început să vorbim despre Dumnezeu și despre neamul românesc, vom fi atacați cu toate forțele, vom fi făcuți în toate felurile: fasciști, legionari, extremiști, xenofobi, rasiști. Nu m-am gândit și la filoruși, recunosc. În rest, mă așteptam la toate. I-am întrebat dacă sunt gata să-și asume tot ceea ce decurge din asta. Eu nu am abandonat cauza, nu renunț la valorile și la principiile mele.

Acest partid mi-a fost furat. Eu l-am făcut, în cea mai mare măsură, dincolo de chestiunile de stradă și de teritoriu. Eu am gândit proiectul, eu am făcut instituțiile interne, eu i-am dat direcția doctrinară, direcția de comunicare publică. După aceea, lucrurile acestea au fost afectate și de alte intervenții și în cele din urmă, viciate. Din moment ce nu mă mai reprezenta, nu mai aveam ce căuta acolo", a concluzionat Claudiu Târziu, pentru Ziare.com.

Pe Facebook, cofondatorul AUR a publicat o fotografie a persoanelor alături de care a inițiat acest nou proiect politic.

„Pentru oamenii de bună credință, public aici numele inițiatorilor care au semnat documentele de înființare a partidului.

Nu există nici un finanțator secret, nici un sprijin subteran, nici o asociere toxică. (...)

Membrii fondatori ai proiectului Acțiunea Conservatoare: Claudiu Târziu, Robert Alecu, Antonio Andrusceac, Paul Apostol, Valentin Florea, Cătălin Nițescu, Liliana Ruxandu-Știube, Șerban Dimitrie Sturdza și Adela-Ioana Târziu-Grăjdeanu", a notat europarlamentarul.

Robert Alecu este deputat de Băcau la primul mandat, care și-a dat demisia din grupul AUR în aprilie 2025. Antonio Andrusceac a fost deputat AUR de Băcau în legislatura trecută și este un adversar declarat al lui George Simion. Valentin Florea a candidat independent la Primăria Sector 6 la alegerile din 2024, deși inițial trebuia să fie omul AUR. Ulterior, a vrut să intre în Parlament din partea Partidului România în Acțiune. Liliana Ruxandu-Știube este scriitoare, Șerban Dimitrie Sturdza este colegul lui Claudiu Târziu în Parlamentul European, iar Adela-Ioana Târziu-Grăjdeanu este soția lui Claudiu Târziu.