Apostolii ideologiilor odioase au făcut un rău imens țării

Aveam de mult timp informațiile necesare însă numai acum apuc să scriu despre un alt lucru drăcesc de după căderea comunismului în România: finanțele lui Soros și ale USAID (foarte des cumulate) au fost gestionate de oameni controlabili de fosta Poliție politică comunistă.

Câteve exemple la vârf: Alin Teodorescu, primul președinte al Fundației Soros, fost colaborator al Securității; Renate Weber, al doilea președinte al Fundației Soros și al altor două ONG-uri din România finanțate de Soros, soție de fost ofițer de Securitate; Monica Macovei, membră importantă în rețeaua internațională Soros, dar și președintă a unui ONG din România finanțat de Soros, soție de fost ofiter de Securitate (despre cele două am informațiile de la o fostă persoană foarte apropiată lor - ea însăși având relații cu Securitatea ca angajată a Ambasadei SUA la București până în decembrie 1989 și ulterior vicepreședință a unui ONG din România finanțat de Soros); Gabriel Andreescu, personaj cheie în deciziile legate de finanțările Soros, președinte al unui ONG finanțat de Soros, pretins opozant al regimului comunist, dar fără să-și facă public dosarul de la Securitate, și care sub Ceaușescu avea întâlniri private unde participa de fiecare data un ofițer de Securitate; Dacian Cioloș, implicat în acte de poliție politică și al cărui Guvern a beneficiat de finanțări Soros și USAID.

Această combinație de interese, de finanțări ideologice și de apostoli ai acestor ideologii odioase au făcut un rău imens țării. Ea a descurajat și anihilat orice curent conservator în România iar astăzi suntem unde suntem. Sunt unul dintre cei care au avut de înfruntat timp de 35 de ani acest climat profund ostil față de libertatea convingerilor, față de libertatea de exprimare etc. Convingerile mele religioase, opțiunea pentru conservatorism, pe care le-am asumat public în toată publicistica din cei aproape 36 de ani m-au făcut antipatic și aproape nefrecventabil atât în mediul politic cât și în cel non-guvernamental. Se fac în curând opt ani de când sunt un suporter constant al președintelui Donald J. Trump; prima mențiune favorabilă acestuia în articolele de presă datează din decembrie 2017 (link la comentarii), când abia întrezăream cu o mare speranță că în anii următori se va ajunge la ceea ce vedem mai ales de jumătate de an). Și m-a costat și asta.

România are azi cea mai mare șansă să se elibereze de sub stânga globalistă oribilă, să fie lăsată să gândească cum vrea și să-și aleagă liber conducătorii. Ajung 36 de ani de dictat ideologic, de manipulare și de spoliere a țării! Iar conducătorii de azi, impuși și ei împotriva voii românilor, nu sunt nici ei soluția răului în care am ajuns, ci cauza unei boli cumplite de care țara trebuie lăsată să de vindece. Și sunt absolut sigur că America președintelui Trump ne poate ajuta, și la fel de sigur că o va și face în curând. Pentru că cei care ne-au călcat pe noi în picioare au vrut să distrugă și America.

Valerian Stan