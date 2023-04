Cozmin Gușă: „Romprest a fost pușculița statului paralel"

Invitat în emisiunea Ancăi Alexandrescu de la Realitatea Plus, reputatul analist Cozmin Gușă a făcut noi dezvăluiri incendiare despre dedesubturile statului paralel. Acesta a demonstrat că în spatele recentului scandal în care a fost implicat Rareș Bogdan stau ascunse o serie de interese ale unor personaje politice la care nu ne-am fi așteptat.

Cozmin Gușă a explicat cum scandalul unei posibile arestări a lui Rareș Bogdan este strâns legat de cel în care este implicată compania Romprest și a explicat importanța strategică a acesteia.

„Cine a putut să îi strângă mâna la ușă lui Sebastian Ghiță, ca în ciuda relației amicale pe care o are cu Rareș Bogdan, negândindu-se la familia acestuia pe care o cunoaște, să titreze 4 ore pe ecran: „Ora 21, Rareș Bogdan arestat". Deci aici este o entitate, eu îl bănuiesc pe Klaus Iohannis, am prezentat în editorialul de azi dimineață mai multe variante, printre care prima este Klaus Iohannis, care avea puterea prin generalul Pahonțu și prin Dudu Ionescu, rețeaua Dudu de la Cotroceni, cum îi zic eu, de la Cotroceni, să facă așa ceva împotriva lui Rareș ca răzbunare pentru treaba cu Bogdan Aurescu.

Apoi există rețeaua rezerviștilor care și ei îl protejează pe Aurescu având interese și în București unde Rareș atacă și afacerile oneroase de multe miliaarde în total care se fac, se fac foarte bine cu Nicușor Dan acolo la pupitru și cu un viitor Burduja președinte la PNL București. Rareș, nefiind de acord cu asta, e clar că poate să fie și așa ceva.," a dezvăluit Cozmin Gușă.

Analistul politic a vorbit despre Cristian Bălan și legătura acestuia cu Klaus Iohannis:

„Serviciile secrete despre care tu vorbești care trebuiau să îl monitorizeze au făcut dimpotrivă. Nu l-au monitorizat. În condițiile în care Rareș este considerat o vulnerabilitate potențială pentru directorul SRI. Dar fiind potențială vulnerabilitate pentru directorul SRI Eduard Hellvig, cum să nu ai grijă tu de la SRI, de la unitatea de protecție a directorului SRI să-i spui da-i telefon lui Rareș Bogdan că e unul Cristian Bălan care umblă cu Rareș peste tot și vorbește," a spus Gușă.

Cozmin Gușă a povestit o întîmplare despre circumstanțele în care l-a cunoscut pe Cristian Bălan, și despre cum l-a sfătuit pe Rareș Bogdan să îl evite pe acest personaj:

„În urmă cu 7 ani, când intervalul orar pe care îl administrezi era cu Denise Rifai, Cristian Bălan acesta a făcut demersuri să se întâlnească cu mine. Și a tot insistat, până la urmă am cedat sub curiozitatea că este general SIE și ar putea să îi dea mute informații lui Denise Rifai. Am fost la acea întâlnire, mi-am dat seama că omul e de ligă mică. Am stat acolo, am luat prânzul, am mâncat, am plătit, apoi i-am spus lui Denise: „Cu ăsta nu te întâlnești, nu este în regulă, a făcut și o propunere rușinoasă să îl atacăm pe un prieten al nostru, al meu, a lui Maricel, al lui Rareș, în baza plății din partea unei concurente a acelui prieten."

La o perioadă distanță, mergând să mănânc la prânz, îl văd pe Rareș la masă cu acest Cristian Bălan. Îi cer patronului să îl cheme pe Rareș. I-am spus „Rareș, nu ai ce căuta cu personajul ăsta Cristian Bălan, mie mi se pare escroc" "Nu, că îmi dă informații" "Tu ai independență, ești sef. Nu am probleme cu cine te întâlnești dar cu ăla nu te întâlni că o pățești. Eu am văzut, mi se pare escroc," a avertizat la acea vreme Cozmin Gușă.

Cu toate acestea, Rareș Bogdan a decis să nu îi urmeze sfatul:

„Acest Cristian Bălan l-a băgat pe Rareș în această belea. Eu nu am știut cât de apropiată a devenit relația, am înțeles că în ultimii ani de zile au făcut și vacanțe împreună. Cred că Rareș a fost infiltrat, a fost păcălit și a fost infiltrat, rămâne să ne spună," a zis Gușă

În continuarea intervenției sale, Cozmin Gușă oferă o perspectivă asupra jocurilor de culise și intereselor din spatele scandalului recent în care a fost implicat Rareș Bogdan:

„Cred că Iohannis a început să nu-i mai suporte pe niciunul dintre cei doi oameni care l-au ajutat mult. Rareș de la Realitatea TV, Edi Hellvig din poziția lui de șef de campanie a lui Klaus Iohannis, și credeți-mă, am toate informațiile cât de mult a făcut Hellvig pentru Iohannis în 2014. Miercuri a avut loc o descindere a procurorilor militari de la direcția anticorupție a parchetului militar la sediul SRI. S-au cerut documente, un adjunct al SRI-ului care era acolo nu a vrut să le dea, procurorul foarte decis a spus că ar putea să îl aresteze. Se pare că până la urmă ajuns la fața locului prim adjunctul SRI, Răzvan Ionescu, care văzând că treaba e groasă și că nu are ce să negocieze a dat drumul și acolo au fost ridicate documente. Un mare scandal despre care s-a vorbit putin in dimineata zilei de joi. Dimineață în care a fost pus pe agendă Rareș Bogdan, care apare în stenograme, așa cum ai arătat și tu în seara asta. Dar nu este în poziția lui Felix Rache. Rareș nu a participat la discutii, a fost mentionat acolo dar a fost ales sa fie victima in dimineata zilei de joi, imediat dupa perchezitiile de la SRI. Eu cred ca a fost ales Rareș Bogdan dintre toate personajele și ca să fie pedepsit, și pentru notorietatea lui, și pentru că se știa că va face scandal și se va apăra, și așa va fi acoperit scandalul perchezitiilor de la SRI Bucuresti de miercuri. Este doar o teorie a mea," a spus Cozmin Gușă.

„Ajung la capitolul cu Romprest și cu Maricel Păcuraru și Realitatea. Romprest sigur este o mare companie care face curățenie. Și a tot obținut contracte în România. Patronul ei a murit în condiții misterioase, celebrul Florian Walter, pe vremuri era consilier în PSD înainte să fie om de afaceri, foarte apropiat de Miron Mitrea care știe foarte bine ce e la Romprest . Dar ce este Romprest? Romprest a fost pușculița statului paralel. De la Romprest, statul paralel le dădea posibilitatea să facă contracte foarte bănoase cu municipalități sau sectoare bogate din București, în contabilitatea acestui Romprest exista toate datele cum s-au dus banii către șefii din SRI, din SIE, din SPP, de-a lungul vremii toți s-au îndestulat de acolo. Florian Walter a dus toate aceste secrete în mormânt. Aceasta este miza de fapt. Acestea pot fi reconstituite având acces la documente," a mai spus Cozmin Gușă.

Încrengăturile de afaceri derulate de statul paralel ajung pănă la cele mai înalte niveluri ale politicii românești:

„Miza blocării cu cele 10% de la aeroport pentru firma reprezentată de către Maricel Păcuraru să nu poate să intre să administreze acolo. Sunt aceste date care se pot reconstitui depre unde s-au dus banii. Cât s-au dus la Coldea, cât la Maior, cât la Dumbravă, cât în altă parte. Și atunci procurorii, sau cei care au lipit inițial ca să strice feng shui-ul acestei povești cu multe interceptări, au lipit partea cu Romprest cu Maricel Păcuraru. Au vrut să bată șaua ca să priceapă iapa că acest dosar s-ar putea disjunge, și în baza denunțului omului lui Michael Schmidt, vedeți, tot la Iohannis ajungem de fiecare dată, pentru că domnul Dorobanțu este omul lui Michael Schmidt , care este un tip foarte influent. Nu este doar prietenul lui Klaus Iohannis, a fost coordonatorul lui Klaus Iohannis până când să ajungă președintele României. Eu am asistat la aceste relații și când Klaus Iohannis era mai micuț, era primarul Sibiului și l-am ajutat, și am văzut care era relația dintre el și Michael Schmidt, sau cum se raporta Klaus Iohannis la cineva ca Emil Hurezeanu, un partener al lui Michael Schmidt. Este o rețea foarte încurcata acolo," a mai spus Cozmin Gușă.

„De aia este atacul orientat, pentru ca sa se arate ca acest dosar s-ar putea disjunge, in baza treburilor pe care le-a spus Dorobantu, cu care Michael Schmidt vrea sa-si rezolve foarte multe interese,. A și incercat cat timp era Dorobanțu acolo, dar a fost prins cumva iar Dorobanțu, toate anchetele de presă legitime, ca si alea pe care le-ati facut si voi, le-a transformat în potențial șantaj.

Ca să spun o concluzie, eu cred ca Rareș Bogdan a fost atacat de către Klaus Iohannis sau de către oamenii din juriul lui Klaus Iohannis, în acelaași timp sperând ca să fie afectat de chestia asta și Eduard Hellvig, care este un om pe care probabil Klaus Iohannis vrea să îl țină aproape prin acest gen de acțiuni, pentru că în ultimii doi ani de mandat, apropo de Băsescu, unde te uiți ca președinte, te uiți la directorul SRI și la primul adjunct să fie lângă tine. Dacă nu poți să îi ai prin convingere, atunci începi să îi șantajezi. Cred că a gândit această strategie împotriva lui Rareș, a fost bilă-mantă ca să îi afecteze pe amândoi, în folosul lui Iohannis. Dacă vă uitați, Iohannis nu este afectat deloc. Singurul personaj care nu are apropiați afectați în această poveste nemuritoare de 384 de pagini este Klaus Werner Iohannis," a concluzionat Cozmin Gușă.

