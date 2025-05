Cum au compromis autoritățile șansa de a călători fără vize în SUA: „Ruinele minciunii și duplicității hrănesc populismul"

Politologul Radu Carp explică de ce România a fost scoasă din programul Visa Waiver, iar autoritățile române nu ar fi deloc nevinovate, așa cum încearcă să pozeze. Vina ar fi împărțită între actuala administrație de la București, administrația Trump și radicalii români populiști.

Radu Carp susține că România a decontat în dosarul Visa Waiver nepăsarea și incompetența propriilor politicieni, dar și ostilitatea unei părți a administrației Trump. A fost un concurs de împrejurări complet nefavorabil, dar cel mai mult ar fi contat, așa cum lasă de înțeles Carp, lipsa oricărei comunicări între București și Washington.

„Am fost mințiți de SUA care au transmis că decizia Visa Waiver a fost luată pe considerente tehnice, migrație etc. Am fost mințiti de tot felul de "experți" autohtoni care au afirmat că nici vorbă de decizii SUA bazate pe anularea alegerilor. Am constiința împăcată: am explicat public, de mai multe ori, motivele anulării Visa Waiver; dezinformarea și obliterarea adevărului despre anularea alegerilor", și-a început el postarea.

Radu Carp nu a uitat nici de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, pentru care are o bilă neagră și una albă.

„Am fost mințiți de Ambasada SUA și suntem mințiți în continuare. Felicitări pe de altă parte reprezentanților acestei ambasade care au susținut un punct de vedere corect în cadrul ședinței NSC. Stimată doamnă Kavalec, neasumarea adevărului, poziția duplicitară, una afirmăm la București și alta la Washington, contribuie la ascensiunea extremismului în Romania. Asumați-vă partea de vină! Ar fi trebuit să comunicați public la București punctul de vedere pe care l-ați susținut la Washington și ați fi avut întreaga apreciere a românilor", a adăugat politologul român.

Radu Carp nu i-a uitat nici pe oficialii români. Diplomația română a fost și de această dată egală cu zero, iar incompetența ridicată la rang de artă. Nimeni nu s-a obosit să le explice americanilor din ce cauze au fost anulate alegerile din decembrie 2024, iar analizele și rapoartele serviciilor române de intelligence sau decizia CCR nu le-au fost trimise partenerilor de la Washington, pentru a-i lămuri în privința ingerințelor Rusiei în alegerile amintite.

„Pe de altă parte, în Romania nu s-a făcut mai nimic pentru ca la Washington să se știe adevărul. A ajuns analiza Viginium, raport oficial al statului francez, la NSC? Nu a ajuns. A ajuns decizia CCR, tradusă în limba engleză, la NSC? Nu a ajuns. Trebuiau să se informeze autoritățile americane sau trebuiau informate de la București? Ambele răspunsuri afirmative simultan", a mai scris profesorul Radu Carp.

România a fost exclusă din programul de scutire de vize al SUA din cauza anulării alegerilor prezidențiale care ar fi trebuit să aibă loc pe 8 decembrie, arată un document intern al administrației Trump.

In memoriu intern, anterior neraportat, al Consiliului de Securitate Națională (NSC), obținut de jurnaliști, arată că administrația Trump a luat în calcul și un alt factor: eșecul României de a respecta ceea ce Casa Albă considera a fi norme democratice, după ce a anulat un scrutin electoral anul trecut.