Dan Motreanu spune ce rol i-a mai rămas lui Luca Niculescu și că: "Sorin Grindeanu se comportă ca adevăratul premier"

Secretarul general al PNL, europarlamentarul Dan Motreanu, lansează un atac dur la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, după ce acesta a anunțat public măsurile pe care miniștrii social-democrați urmează să le adopte săptămâna viitoare. Liberalul susține că Grindeanu se comportă ca „adevăratul premier", în timp ce Luca Niculescu ar fi rămas, în opinia sa, cu un rol mai degrabă formal la conducerea Guvernului.

Reacția vine după ce Sorin Grindeanu a afirmat că PSD va schimba direcția României și va corecta ceea ce social-democrații consideră a fi efectele guvernării conduse de Ilie Bolojan. Liderul PSD a acuzat fostul Executiv că a sacrificat economia, a adâncit criza și a lăsat datorii de peste 30 de miliarde și cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. Dan Motreanu susține că mesajul transmis de liderul PSD ar confirma că actualul Executiv este, în realitate, „Guvernul PSD".

"În sfârşit, Sorin Grindeanu recunoaşte că acesta este Guvernul PSD! După postarea de astăzi, în care ne spune ce ordine a dat de la partid şi ce sarcini a împărţit miniştrilor, poate ieşim şi din ipocrizia politică. Sorin Grindeanu se comportă ca adevăratul premier: stabileşte priorităţi, împarte sarcini şi fixează termene. Între timp, premierul formal, Luca Niculescu, pare să rămână cu ceremoniile, vizitele oficiale şi postările de protocol", a scris Dan Motreanu pe Facebook.

Secretarul general al PNL susține că rolurile în actuala structură a puterii ar fi devenit clare, atribuindu-i lui Grindeanu controlul politic, lui Marian Neacșu coordonarea aparatului guvernamental, iar premierului Luca Niculescu rolul de reprezentare. "Grindeanu dă ordinele, Neacşu coordonează aparatul guvernamental, iar Niculescu reprezintă Guvernul", afirmă Dan Motreanu.

Motreanu atacă PSD și pentru rolul pe care liberalii i-l atribuie în căderea Guvernului Bolojan și în blocarea unor măsuri ale fostului Executiv. Secretarul general al PNL susține că social-democrații au contribuit la declanșarea crizei politice prin votarea moțiunii de cenzură alături de AUR, iar ulterior au contestat în instanță hotărâri adoptate de Guvernul Bolojan.

"După ce PSD a contribuit la declanşarea crizei politice prin votarea moţiunii de cenzură alături de AUR, a continuat blocarea Guvernului Bolojan în instanţă, cerând suspendarea şi anularea unor hotărâri de guvern, inclusiv a unor acte importante pentru îndeplinirea jaloanelor PNRR sau SAFE. După luni în care a contribuit la blocajul politic şi administrativ şi la amânarea reformelor, PSD încearcă acum să îşi pregătească scuza pentru eşecuri, invocând „greaua moştenire". Măcar de astăzi, prin postarea lui Grindeanu, lucrurile devin mai clare. PSD are Guvernul, controlează principalele pârghii ale puterii şi, de aceea, trebuie să îşi asume întreaga responsabilitate", subliniază secretarul general al PNL.

Liberalul îi cere liderului PSD ca, dacă a început să stabilească sarcini pentru miniștri, să pună în aplicare și promisiunile făcute anterior de social-democrați. Dan Motreanu spune că printre acestea se numără creșterile de venituri, reducerea TVA, eliminarea unor nedreptăți și măsurile economice promise de PSD.

"Dacă Sorin Grindeanu tot a început să împartă ordine şi sarcini, să înceapă cu onorarea propriilor promisiuni: creşterile de venituri, scăderea TVA, eliminarea nedreptăţilor şi măsurile economice anunţate cu atâta generozitate", afirmă Dan Motreanu.

Secretarul general al PNL susține că PSD nu mai poate transfera responsabilitatea pentru deciziile guvernamentale către alte formațiuni politice. "De acum înainte, PSD nu mai are pe cine să dea vina. Are toată puterea. Să îşi asume întreaga responsabilitate şi să îşi ducă la îndeplinire toate promisiunile", menţionează Motreanu.