Ministrul Finanțelor avertizează că România depinde de banii din PNRR pentru 2027. Când va fi gata bugetul pentru anul viitor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că pregătirea bugetului pentru 2027 depinde de completarea tuturor datelor solicitate instituțiilor publice și de încasarea fondurilor europene din PNRR. Oficialul subliniază că respectarea țintei de deficit și evaluările agențiilor de rating vor fi esențiale pentru credibilitatea financiară a României.

"Bugetul pentru 2027 trebuie să consolideze încrederea în România. Credibilitatea începe cu modul în care ne fundamentăm cheltuielile. Este cel mai important buget din ultimii ani - după încheierea PNRR și după cea mai mare ajustare bugetară din Uniunea Europeană, realizată în cel mai scurt calendar, de un an și jumătate. Acest efort ne-a readus pe drumul încrederii investitorilor, iar bugetul anului viitor trebuie să continue obligatoriu acest parcurs.

Am prezentat ieri, în ședința de Guvern, situația la zi a datelor încărcate de ministere și de ceilalți ordonatori principali de credite în aplicația eBuget NG, în care pregătim bugetul pentru anul viitor.

Conform calendarului actualizat, comunicat în ședința de Guvern, noul termen pentru finalizarea și transmiterea către Ministerul Finanțelor a tuturor propunerilor de limite de cheltuieli este 13 noiembrie. Mai sunt informații de completat și propuneri care nu au fost încă transferate pentru analiză. Avem nevoie de o imagine completă asupra solicitărilor instituțiilor înainte de a propune Guvernului limitele în care vor fi construite bugetele", arată ministrul, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Nazare transmite că "fiecare minister trebuie să își justifice cheltuielile, să stabilească prioritățile și să identifice unde poate folosi mai eficient resursele. Trebuie să știm ce obligații avem deja, ce proiecte continuă și din ce surse le finanțăm. Din aceste date rezultă deciziile pe care le putem lua pentru anul viitor, cu respectarea angajamentelor României de reducere a deficitului.

Propunerile din aplicație acoperă bugetele administrate la nivel central. Ministerul Finanțelor are apoi responsabilitatea de a asigura echilibrul întregului buget general consolidat - inclusiv bugetul asigurărilor sociale, fondurile speciale și bugetele locale. Principiul de la care pornim este simplu: orice măsură nouă trebuie fundamentată pe indicatori macroeconomici și pe politici sectoriale cu analize de impact și de eficiență.

Bugetul pentru 2027 depinde și de modul în care închidem acest an. Scenariul aferent țintei de deficit cash de 6,2% din PIB pentru 2026 include încasarea până la 31 decembrie a sumelor aferente cererilor de plată nr. 5 și nr. 6 din PNRR, aflate în evaluare și în discuție cu Comisia Europeană. Nivelul sumelor efectiv încasate și eventualul impact asupra deficitului vor conta în fundamentarea bugetului de anul viitor, alături de obligațiile de plată rămase și de finanțările disponibile", transmite Nazare.

Ministrul spune că acesta e motivul pentru care mobilizarea ministerelor și instituțiilor responsabile pentru clarificarea și îndeplinirea cerințelor aferente acestor cereri de plată rămâne esențială. Ministerul Finanțelor susține, în limitele atribuțiilor sale, demersurile coordonate de MIPE. Încasarea fondurilor pentru investițiile realizate are un efect direct asupra presiunii pe care o suportă bugetul național.

"În prima parte a anului viitor urmează noi evaluări ale agențiilor de rating. Bugetul pentru 2027 și rezultatele execuției din acest an vor fi repere importante atât pentru agenții, cât și pentru investitori. Vor conta realismul veniturilor estimate, măsurile care susțin reducerea deficitului și capacitatea de a respecta ceea ce ne asumăm.

Un buget credibil, urmat de o execuție consecventă, susține menținerea ratingului în categoria recomandată investițiilor și poate crea condițiile pentru îmbunătățirea perspectivei.

Avem nevoie nu doar de un buget credibil, ci și de unul care să susțină perspectivele de creștere economică. Reducem treptat ponderea resurselor pe care statul le ia din economie prin funcția de redistribuire, iar continuarea reducerii deficitului înseamnă un necesar de finanțare mai mic al statului și, implicit, mai mulți bani în economie.

Responsabilitatea construcției bugetare este comună întregului Guvern. Fiecare propunere trebuie evaluată în raport cu resursele reale și cu efectele pe care le produce, astfel încât bugetul pentru 2027 să susțină dezvoltarea fără să creeze dezechilibre noi.Trei principii rămân la baza politicilor bugetare din această perioadă: responsabilitatea față de banul public, sustenabilitatea și respectul față de cetățenii în serviciul cărora ne aflăm", mai spune Nazare.