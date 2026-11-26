George Simion, deputat în Parlamentul României și lider AUR, a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului General pentru instigare publică, după ce, în martie 2025, a publicat pe Facebook un videoclip în care îi îndemna pe oameni să îi „jupuiască în piața publică" pe membrii Biroului Electoral Central. Potrivit anchetatorilor, mesajul făcea referire la acte de violență extremă, tortură sau chiar suprimarea vieții și a fost transmis în contextul protestelor violente de la sediul BEC.

"În cursul zilei de astăzi, 26 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un deputat din Parlamentul României sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare publică.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat următoarea situație de fapt:

În data de 09 martie 2025, în jurul orei 22.00, inculpatul, având calitatea de deputat în Parlamentul României și lider al unei formațiuni politice, a publicat pe pagina sa de Facebook, accesibilă publicului, videoclipul cu titlul "Reacție la cald" (apreciat de un număr de 45.446 de urmăritori, la care a primit, până la data de 10 martie 2025, un număr de 7.823 de comentarii și a fost distribuit de 6.143 de ori).

Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții, prin folosirea expresiei "ar trebui jupuiți în piața publică", referindu-se la membrii Biroului Electoral Central - "Cei care au comis lovitura de stat" (în contextul respingerii candidaturii unei persoane la alegerile prezidențiale).

Mesajul transmis prin intermediul rețelei sociale s-a realizat în contextul în care, la aceeași dată, la sediul BEC, mai multe persoane, inclusiv parlamentari din aceeași formațiune politică, manifestau la sediul BEC, protestul degenerând în exercitarea de acte de violență prin incendierea și spargerea unor bunuri și rănirea jandarmilor", transmite Parchetul General. Anunțul a fost făcut după audierea liderului AUR, George Simion

Reacția lui George Simion după ce a fost inculpat pentru instigare publică:

George Simion a declarat joi, 26 noiembrie, la ieșirea de la Parchetul General, că dosarul în care este cercetat pentru instigare publică este unul politic și l-a catalogat drept o „mascaradă" și o „farsă juridică". Liderul AUR a susținut că a fost chemat inițial în calitate de suspect, iar ulterior procurorii i-au schimbat încadrarea juridică în cea de inculpat, acuzând totodată că o parte a instituțiilor statului ar fi „acaparate".

„Am așteptat să aflu acum mai multe informații despre acest dosar, pentru că, așa cum am spus, vineri am primit o citație pe e-mail, iar marți, pe telefonul soției, aflată în maternitate, a sunat un domn polițist pentru a-mi aduce la cunoștință că sunt așteptat la Parchetul General în calitate de suspect.

Dosarul este unul din luna martie 2025. Tot acest dosar este o mascaradă, un dosar politic. Procurorul Rareș Petru Stan, care de doi ani nu se ocupă decât de opoziția politică, de tot ce înseamnă AUR, Călin Georgescu și alți lideri politici din zona suveranistă. Toate dosarele ajung, într-un mod total discreționar, la acest procuror, Rareș Stan.

Împotriva oricărei practici juridice, am fost chemat aici după un an și jumătate, direct în calitate de suspect, pentru a mi se spune astăzi că mi se schimbă încadrarea juridică și că sunt inculpat.

Apele s-au împărțit în societatea românească și toată lumea înțelege despre ce este vorba, inclusiv în cazul acestui dosar, că este un dosar politic. Este clar pentru toți oamenii de bun-simț că o parte din justiție și o parte din instituțiile statului sunt acaparate. Să aprecieze dacă mai există un precedent de acest fel. Mai departe, în legătură cu această făcătură, cu această farsă juridică, îi voi lăsa pe avocații mei să vorbească", a spus Simion.

Avocatul lui George Simion: Este „o judecată de valoare" și nu „un îndemn"

Avocatul lui George Simion contestă acuzațiile de instigare publică formulate de procurori, susținând că declarația liderului AUR despre „jupuirea" celor care ar fi orchestrat anularea alegerilor reprezintă o judecată de valoare, nu un îndemn la violență. Apărarea invocă și caracterul politic al dosarului, precum și protecția oferită discursului politic de jurisprudența CEDO.

„După cum, judicios, spunea și domnul Simion, este chemat într-un dosar politic. Din păcate, pentru noi juriștii, în momentul în care ai de-a face cu un dosar politic, nu vei regăsi mult drept", a susținut avocatul lui George Simion.

George Simion are calitatea de inculpat, într-un dosar de instigare publică instrumentat de Parchetul General, după ce, în martie 2025, într-un videoclip pe Facebook, acesta a declarat: „Cei care au orchestrat lovitura de stat ar trebui jupuiți în piața publică pentru ce au făcut", referindu-se la membrii Biroului Electoral Central (BEC), în contextul anulării turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024, pe fondul ingerințelor din campania lui Călin Georgescu.

„În primul rând, cred că ar fi interesant ca finalitate pozitivă a acestei anchete să aflăm cine sunt persoanele care au orhestrat lovitura de stat, dacă tot ei sunt cei vizați", a fost declarația dată de avocatul lui George Simion, care pare să-i susțină acuzațiile din dosarul instrumentat de Parchetul General.

Acesta susține că sintagma „ar trebui" este „o judecată de valoare" și nu „un îndemn". „Această infracțiune se săvârșește când îndemni în mod direct la violență, ceea ce nu avem în acest dosar", susține avocatul Alexandru Rîșniță.

Cu toate acestea, „jupuiți în piața publică", este o metaforă explicită, care descrie tortura, și nu reprezintă o simplă sancțiune administrativă sau juridică. Sintagma indică, de fapt, o pedeapsă extremă aplicată public unor persoane din rândul funcționarilor publici.

Articolul 368. din Codul Penal nu stipulează nu precizează că îndemnul trebuie să fie formulat explicit printr-un imperativ, așadar, teoretic apărarea nu poate face o distincție între „ar trebui" și „trebuie să faceți".

„(1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârșească infracțiuni se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este comisă de un funcționar public, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat", se arată în Articolul 368 din Codul Penal privind Instigarea Publică.

De notat este însă că, procurorii sunt cei care au datoria să demonstreze că această declarație: „Cei care au orchestrat lovitura de stat ar trebui jupuiți în piața publică pentru ce au făcut", este un îndemn public sau o remarcă ofensatoare.

Avocatul mai susține că acuzațiile vin pe fondul unui „context politic tensionat, susținând că „declarația este una pur politică".

„Curtea Europeană de la Strasbourg, în vasta sa jurisprudență, protejează acest tip de declarații politice", a susținut Rîșniță.

Deși CEDO acordă o protecție ridicată, într-adevăr, discursului politic și dezbaterilor de interes public, Curtea analizează dacă declarațiile, privite în ansamblu, pot fi considerate o promovare sau o justificare a violenței.

Practic, nu este suficient ca autorul să fie politician, sau ca declarația să aibă o temă politică pentru ca aceasta să fie protejate de orice circumstanțe.