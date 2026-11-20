Deputatul USR Radu Miruță, fost ministru al Apărării, riscă să își piardă mandatul de parlamentar după ce Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat că acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate. Verificările inspectorilor vizează o activitate profesională desfășurată de Miruță în perioada 2022-2023, în timpul primului său mandat în Parlamentul României.

Numele deputatului USR apare într-un comunicat al ANI, publicat vineri, 20 noiembrie, care prezintă incidente de integritate în cazul a 26 de persoane, printre care aleși locali, funcționari publici și persoane cu funcții de conducere în spitale. În cazul fostului ministru, inspectorii au stabilit că acesta a desfășurat o activitate incompatibilă cu statutul de parlamentar, în cadrul unei expertize judiciare.

„În perioada 02.06.2022-22.01.2023, a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară", precizează Agenția Națională de Integritate.

Instituția susține că Radu Miruță a încălcat prevederile art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu cele ale art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.

„Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris", mai transmite ANI.

Constatarea inspectorilor de integritate poate avea consecințe asupra actualului mandat parlamentar, chiar dacă perioada vizată de verificări aparține legislaturii precedente.

Potrivit art. 22 din Legea nr. 176/2010, Radu Miruță are la dispoziție 15 zile de la primirea raportului de evaluare pentru a-l contesta în instanță.

Statutul deputaților și senatorilor prevede încetarea mandatului în cazul în care instanța respinge definitiv contestația împotriva raportului ANI sau dacă parlamentarul nu contestă documentul în termenul legal. Ulterior, Camera Deputaților ia act de încetarea mandatului, iar plenul votează vacantarea locului.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) încălcarea obligațiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (...)", amintește ANI.

Instituția citează în comunicat și prevederile referitoare la interdicția de a ocupa funcții publice.

„Persoana (...) față de care s-a constatat (...) starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului".

Legislația în domeniul integrității, modificată în august 2026, prevede însă individualizarea interdicției, pentru o perioadă de până la trei ani. Aceasta operează de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești.