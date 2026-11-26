Potrivit datelor Eurostat publicate în 21 octombrie 2026, datoria publică a României reprezenta 59,4% din PIB la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului. La sfârșitul lunii august 2026, indicatorul ajunsese deja la 61,1% din PIB, depășind ultimul prag critic prevăzut de legislația națională privind responsabilitatea fiscal-bugetară.

„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art.13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public”, se arată în informarea ministrului Aleandru Nazare transmisă premierului Luca Nicolescu.

Practic, perspectiva unor majorări generalizate ale salariilor bugetarilor, pensiilor și altor drepturi sociale este serios afectată pentru următorii cinci ani. Restricția legală vizează însă valoarea totală a acestor categorii de cheltuieli, ceea ce înseamnă că eventualele majorări individuale sau sectoriale nu sunt excluse dacă sunt compensate prin economii în alte zone.

Proiecțiile Ministerului Finanțelor arată că datoria publică a României va continua să crească în următorii ani, în pofida majorărilor de taxe și impozite și a măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare. De la 49,4% din PIB în 2023, datoria publică a ajuns la 54,6% în 2024 și la 58,9% în 2025, fiind estimată la 62% din PIB la sfârșitul anului 2026.

Pentru anul 2027, Ministerul Finanțelor estimează o datorie publică de 63,5% din PIB, urmând ca aceasta să atingă un maxim de 64,3% în 2028 și 2029. Ulterior, indicatorul ar urma să scadă la 62,5% din PIB în 2030 și la 61,2% în 2031, rămânând astfel peste pragul critic pe întreaga perioadă analizată.

În paralel, deficitul bugetar calculat conform metodologiei europene ESA, care a fost de 9,2% din PIB în 2024 și de 7,8% în 2025, este estimat la 6% în 2026. Acesta ar urma să ajungă la 5,2% în 2027, la 4,2% în 2028, la 3,2% în 2029, la 3,4% în 2030 și la 2,5% în 2031.

Astfel, chiar dacă România va reuși să reducă deficitul bugetar sub pragul european de 3% din PIB în anul 2031, restricțiile privind cheltuielile salariale și sociale vor rămâne aplicabile, în condițiile menținerii actualului cadru legislativ.

Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 instituie un mecanism gradual de intervenție, în funcție de nivelul datoriei publice, prin stabilirea a patru praguri: 45%, 50%, 55% și 60% din PIB. La depășirea pragului de 45%, Ministerul Finanțelor trebuie să prezinte Guvernului un raport privind cauzele creșterii datoriei și propuneri pentru menținerea acesteia la un nivel sustenabil.

La depășirea pragului de 50% din PIB, Guvernul este obligat să adopte măsuri care să determine „înghețarea cheltuielilor totale privind salariile din sectorul public”. La depășirea pragului de 55%, Executivul trebuie să inițieze suplimentar măsuri care să determine „înghețarea cheltuielilor totale privind asistența socială din sistemul public”.

Odată depășit pragul de 60% din PIB, toate aceste restricții rămân aplicabile, iar Guvernul trebuie să inițieze și să aplice un program care să cuprindă măsuri urgente de reducere a deficitului bugetar și a datoriei publice. Actele normative necesare trebuie aprobate cel târziu în semestrul următor celui în care a fost constatată depășirea pragului.

Legea permite derogări de la obligațiile de înghețare a cheltuielilor în cazul manifestării unor circumstanțe extraordinare, însă numai dacă neaplicarea restricțiilor nu periclitează sustenabilitatea datoriei publice pe termen mediu și lung.

România, aflată în procedura de deficit excesiv încă din anul 2020, trebuie să respecte și limitele privind creșterea anuală a cheltuielilor nete, stabilite prin recomandările Consiliului Uniunii Europene. Potrivit documentului Ministerului Finanțelor, plafonul de creștere a acestor cheltuieli este de 2,6% în 2026, de 4,6% în 2027, de 4,4% în 2028, de 4,2% în 2029 și de 4% în 2030.

Respectarea acestor plafoane și realizarea ajustării fiscale trebuie să conducă la reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB și la înscrierea datoriei publice pe o traiectorie descendentă. Restricțiile europene se adaugă celor prevăzute de legislația națională în privința cheltuielilor salariale și sociale.

Documentul transmis premierului trece în revistă măsurile adoptate începând cu 1 ianuarie 2025, printre care înghețarea salariilor bugetarilor și a pensiilor, blocarea angajărilor la stat, reducerea valorii voucherelor de vacanță și limitarea facilităților de transport pentru studenți. Pe partea de venituri, măsurile au inclus eliminarea facilităților fiscale pentru angajații din IT, construcții, agricultură și industria alimentară, introducerea impozitului pe construcții, reducerea plafonului pentru microîntreprinderi și majorarea impozitului pe dividende.

Primul pachet fiscal al Guvernului Bolojan, adoptat în iulie 2025, a inclus majorarea TVA de la 19% la 21%, creșterea accizelor, introducerea CASS pentru partea din pensii care depășește 3.000 de lei, majorarea impozitării sectorului bancar, reducerea sporurilor bugetarilor și măsuri de austeritate în educație și sănătate. Impactul fiscal al acestui pachet a fost estimat la 0,6% din PIB în 2025 și la 3,45% din PIB pentru 12 luni de implementare.

Al doilea pachet, asumat în septembrie 2025, a inclus majorarea impozitelor pe proprietate și pe autovehicule, introducerea taxei de 25 de lei pentru coletele extracomunitare cu valoarea sub 150 de euro și creșterea impozitării câștigurilor de capital, inclusiv a celor din criptomonede. Același pachet a vizat reforma pensiilor speciale ale magistraților, guvernanța corporativă a companiilor de stat, restructurarea autorităților de reglementare și reducerea cheltuielilor din sistemul de sănătate.

În ciuda tuturor acestor măsuri, care au presupus atât majorări semnificative ale fiscalității, cât și limitarea cheltuielilor publice, datoria României va continua să crească până în 2028, potrivit proiecțiilor Ministerului Finanțelor.

Potrivit Ministerului Finanțelor, în anul 2025, ponderea cheltuielilor de personal în PIB s-a redus cu 0,7 puncte procentuale, ca urmare a înghețării salariilor din sectorul public. Cheltuielile cu bunurile și serviciile s-au redus cu 0,6 puncte procentuale din PIB, iar cele cu subvențiile, cu 0,3 puncte procentuale.

Economiile au fost însă contrabalansate parțial de creșterea cheltuielilor cu dobânzile, cu 0,4 puncte procentuale din PIB, pe fondul costurilor mai ridicate de finanțare a statului. Cheltuielile cu asistența socială au crescut, de asemenea, cu 0,24 puncte procentuale din PIB, în principal ca efect al recalculării pensiilor din septembrie 2024.

În ansamblu, cheltuielile totale ale statului s-au menținut aproximativ constante ca pondere în PIB în anul 2025, în pofida măsurilor de austeritate. Reducerea deficitului bugetar a fost susținută de creșterea veniturilor, inclusiv pe fondul majorării taxelor și impozitelor și al unei absorbții mai ridicate a fondurilor europene.

Planul bugetar-structural național pe termen mediu prevedea reducerea deficitului bugetar la 2,5% din PIB în 2031 și coborârea datoriei publice sub pragul de 60% din PIB începând cu același an, cu menținerea acesteia sub prag până în 2041. Cele mai recente estimări prezentate în documentul Ministerului Finanțelor indică însă că obiectivul privind datoria publică nu va fi atins în 2031, chiar dacă ținta de deficit va fi respectată.

Mai mult, simpla coborâre a datoriei publice sub 60% din PIB nu ar conduce automat la eliminarea tuturor restricțiilor, în condițiile în care legea prevede înghețarea cheltuielilor salariale și sociale încă de la pragurile de 50%, respectiv 55% din PIB.

În lipsa unei îmbunătățiri semnificative a perspectivelor economice sau a unor modificări legislative, România riscă astfel să se confrunte cu restricții severe asupra cheltuielilor salariale și sociale nu doar până la finalul actualei legislaturi, ci și în primii ani ai legislaturii următoare. Cu alte cuvinte, măsurile de austeritate care îi afectează pe bugetari, pensionari și beneficiarii altor drepturi sociale riscă să se prelungească inclusiv după următoarele alegeri parlamentare.