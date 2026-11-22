Ioana Ramona Bruynseels pe Facebook: "Astăzi, la Berlin, am fost aleasă vicepreședinte al Subcomisiei pentru cooperare transatlantică în domeniul apărării și securității din cadrul Adunării Parlamentare NATO.

Mi-am depus candidatura cu dorința de a reprezenta cât mai bine și mai activ România în forurile AP NATO. Este singura poziție ocupată de România în conducerea Adunării Parlamentare NATO. Voi lucra îndeaproape cu delegația SUA și cu conducerea Comisiei pentru Apărare și Securitate.

În cadrul dezbaterilor, nu am ratat ocazia să pun o întrebare care contează pentru mii de familii de militari din România: cum putem standardiza, la nivelul NATO, politicile privind pensionarii militari, ca să promovăm dreptatea socială și să protejăm demnitatea celor în uniformă, care își servesc țara cu loialitate? Răspunsul primit este că se fac pași în acest sens la nivelul NATO.

Este bine, dar până atunci nu putem continua să îi jignim pe pensionarii militari. Le datorăm respectul cuvenit, lor și tuturor pensionarilor României, care au construit țara pe care o avem și nu au nicio vină pentru eșecurile politice de până acum.

Oamenii pe primul loc, indiferent dacă poartă, au purtat sau nu uniforma militară. România trebuie să corecteze nedreptățile făcute tuturor pensionarilor României și să se alinieze valorilor care ar trebui să ne definească drept stat.

Revenind la comisia în cadrul căreia am fost aleasă astăzi: analizează dimensiunea politică și diplomatică a relației dintre Europa și SUA, adaptarea NATO, extinderea Alianței și cooperarea cu organizații internaționale precum UE și ONU. Evaluează deciziile aliate de apărare, noile amenințări la adresa securității, sprijinul pentru parteneri și consolidarea flancului estic. Sunt subiecte care ne privesc direct, ca țară de la granița de est a Alianței."