Europarlamentarul român Claudiu Târziu, președintele partidului Acțiunea Conservatoare (ACT), reclamă un incident petrecut pe Aeroportul Internațional Chișinău, unde susține că a fost oprit de polițiștii de frontieră și supus unor verificări timp de 40 de minute, fără să i se comunice motivul.

Politicianul afirmă că a putut intra în Republica Moldova abia după ce a solicitat sprijinul reprezentanților consulari ai României și cere explicații oficiale autorităților de la Chișinău.

Într-o înregistrare video publicată pe Facebook, Claudiu Târziu povestește că incidentul s-a produs la sosirea unui zbor de la București, în condițiile în care urma să participe, a doua zi, la o conferință în Republica Moldova.

„Am fost oprit la granița Republicii Moldova. Patruzeci de minute. Fără nicio explicație. Am fost în Republica Moldova de vreo cincizeci de ori. Niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva", afirmă europarlamentarul.

„M-au întrebat de ce am venit, cât stau și unde sunt cazat"

Potrivit relatării sale, polițiștii de frontieră l-au separat de ceilalți pasageri și i-au adresat mai multe întrebări referitoare la scopul vizitei, durata șederii și locul în care urma să participe la eveniment.

Deși i s-a comunicat că este vorba despre un control de rutină, europarlamentarul consideră nejustificată durata verificărilor, mai ales în absența unei explicații concrete.

„Pe aeroportul din Chișinău, polițiștii de frontieră m-au tras deoparte. M-au întrebat de ce am venit. Cât stau. Unde sunt cazat. Unde are loc conferința la care urma să vorbesc a doua zi. Mi s-a spus că e un «control de rutină». O rutină care m-a ținut pe loc patruzeci de minute", relatează Târziu.

Politicianul subliniază că, deși a călătorit de aproximativ 50 de ori în Republica Moldova, nu s-a mai confruntat niciodată cu o asemenea situație.

A cerut ajutorul Consulatului României: „Nici consulului nu i s-a spus de ce am fost oprit"

Claudiu Târziu afirmă că, în lipsa explicațiilor din partea polițiștilor de frontieră, a contactat reprezentanța consulară a României, solicitând sprijin pentru clarificarea situației.

Potrivit europarlamentarului, consulul general s-a implicat personal, însă nici acestuia nu i-ar fi fost comunicat motivul pentru care autoritățile moldovene au decis efectuarea verificărilor suplimentare.

„Am sunat la Consulatul României. Consulul general s-a ocupat de situație. Nici lui nu i s-a spus de ce am fost oprit. Până la urmă, am primit acceptul să intru. Nu am aflat motivul pentru care nu am intrat ca toți ceilalți pasageri ai zborului de la București", susține Târziu.

Europarlamentarul nu afirmă că i s-ar fi comunicat existența vreunei interdicții de intrare în Republica Moldova, ci reclamă faptul că a fost supus unui control suplimentar, fără să afle ce anume a determinat această măsură.

Membru al delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova

Claudiu Târziu atrage atenția că incidentul este cu atât mai surprinzător cu cât face parte chiar din structura Parlamentului European responsabilă de relațiile parlamentare cu Republica Moldova.

În această calitate, politicianul afirmă că a sprijinit parcursul european al Republicii Moldova, prin activitatea și voturile sale din legislativul european.

„Sunt membru al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova. Am susținut drumul european al Moldovei prin voturile și intervențiile mele. Dar mai întâi sunt cetățean român, fără restricții de a intra în Republica Moldova. Cetățean al statului care ajută enorm Republica Moldova", subliniază europarlamentarul.

Târziu consideră că autoritățile moldovene ar trebui să explice de ce a fost supus unor verificări suplimentare și de ce nu i-a fost comunicat motivul acestora.

„La ce să se aștepte alți cetățeni români, dacă eu am fost tratat astfel?"

În finalul mesajului său, Claudiu Târziu solicită autorităților de la Chișinău un răspuns oficial și ridică problema modului în care sunt tratați cetățenii români care călătoresc în Republica Moldova.

„Tocmai de aceea cer un răspuns oficial de la autoritățile de la Chișinău. Ce a declanșat acest control? Și de ce motivul nu mi-a fost comunicat nici după ce verificările s-au încheiat?", întreabă europarlamentarul.

Acesta încheie cu o întrebare referitoare la situația cetățenilor români obișnuiți, care nu beneficiază de vizibilitatea publică și de posibilitățile de intervenție instituțională ale unui parlamentar european.

„La ce să se aștepte alți cetățeni români, care nu au statut de diplomat, dacă eu am fost tratat astfel?", afirmă Claudiu Târziu.