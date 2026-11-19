Președintele Nicușor Dan a făcut joi o declarație despre viitorul României, mărturisind că îi este teamă de anul 2028. Întrebat în cadrul unei discuții ce realizări și-ar dori să aibă țara până în 2029, spre finalul mandatului său, șeful statului a adus în discuție riscurile de securitate și resursele importante pe care România trebuie să le aloce acestui domeniu.

Totodată, președintele a criticat timpul pierdut de societatea românească în dispute pe teme minore, în loc să se concentreze asupra unor obiective majore, precum educația, colectarea veniturilor și digitalizarea.

În cadrul discuției despre viitorul României, Nicușor Dan a fost invitat să își imagineze cum ar putea arăta țara în 2029 și ce progrese ar trebui realizate până atunci pentru ca românii să considere că statul este mai bine pregătit pentru provocările viitoare.

Răspunsul președintelui a început însă cu o mărturisire neașteptată. „Să știți că mie mi-e frică de 2028", a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului nu a explicat de ce a indicat în mod special anul 2028, dar a continuat vorbind despre contextul de securitate, pe care îl consideră o preocupare esențială pentru România.

Nicușor Dan avertizează că problemele de securitate vor consuma resurse importante ale statului

Președintele a explicat că o parte considerabilă a activității sale și a colaboratorilor săi a fost dedicată până acum problemelor de securitate. În opinia sa, acestea vor continua să necesite un efort important din partea instituțiilor statului.

„Noi nu trebuie să, câteodată uităm, dar nu trebuie să neglijăm contextul de securitate. Și, din perspectiva asta, uitându-mă înapoi puțin, multă din energia mea și a oamenilor din jurul meu s-a dus pe problema asta de securitate, care este esențială, și probabil că, de asemenea, multă energie a statului român se va consuma în direcția asta", a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a recunoscut că această situație nu este una de dorit, dar a subliniat că preocuparea pentru securitate nu poate fi evitată. „Nu e cel mai fericit lucru, dar este obligatoriu", a adăugat el.

Președintele critică timpul pierdut de societatea românească pe probleme minore

Dincolo de preocupările legate de securitate, Nicușor Dan a atras atenția că România a consumat prea mult timp și prea multă energie în dezbateri și confruntări pe teme pe care le consideră lipsite de importanță.

Șeful statului a susținut că este necesară o schimbare de abordare, astfel încât atenția să fie îndreptată către problemele majore ale țării.

„Apoi, din nou, uitându-mă înapoi, mi se pare că am pierdut mult timp noi toți, ca societate, pe mize mici și foarte mici. Și ar fi timpul să schimbăm modul ăsta de abordare", a declarat președintele.

Printre domeniile în care consideră că România trebuie să facă progrese importante, Nicușor Dan a menționat educația, colectarea veniturilor și digitalizarea.

„Adică sunt niște ținte mari: sistemul de educație sau colectarea sau digitalizarea, unde abia-abia am zgâriat puțin la suprafață", a explicat acesta.

Ce își dorește Nicușor Dan să poată spune românilor în 2029

Președintele a afirmat că atât oamenii politici, cât și societatea în ansamblu trebuie să dea dovadă de mai multă maturitate și să își concentreze eforturile asupra obiectivelor cu adevărat importante.

„Îmi doresc să avem cu toții, la nivel individual, maturitatea să ne concentrăm pe lucrurile mari", a spus Nicușor Dan.

Referindu-se la perspectiva anului 2029, șeful statului și-a exprimat dorința ca autoritățile să poată prezenta rezultate concrete în domeniile pe care cetățenii le consideră prioritare.

„Și în 2029, când ne vor întreba românii, să putem să le spunem niște chestiuni importante pe care românii le așteaptă, le definesc foarte bine și pe care noi, clasa politică, să ne învârtim în jurul lor", a declarat președintele.

Nicușor Dan și-a încheiat intervenția exprimându-și speranța că România va reuși să se concentreze asupra acestor obiective, în ciuda provocărilor de securitate.