PSD și AUR fac din nou alianță în Parlament: partidele lui Grindeanu și Simion l-au votat un loial al lui Marcel Ciolacu ca șef al Curții de Conturi

Sorin Lazăr, fost deputat de Buzău considerat un loial al fostului președinte PSD Marcel Ciolacu, a fost votat de Parlament în ședință comună a Senatului și Camerei Deputaților în postul de președinte interimar al Curții de Conturi. El a fost votat de PSD și AUR.

El a devenit președintele Curții de Conturi după ce mandatul actualei șefe, Mirela Călugăreanu, a expirat. Gabriela Horga (PNL) și Adrian Echert (USR) au denunțat de la tribuna parlamentului noua înțelegere PSD-AUR. Sorin Lazăr (64 de ani) este absolvent al Facultății de Automatizări și Calculatoare la Institutul Politehnic Iași. A fost șef PSD Buzău, apoi deputat în legislatura 2016-2020. A trecut apoi la Curtea de Conturi.

"Am văzut azi din nou cum alianța AUR-PSD merge înainte și a capturat o nouă instituție. Am văzut cum voi cei de la AUR ați dat o nouă instituție la PSD. Așa îi mințiți pe oameni că sunteți în opioziție față de PSD, dar nu sunteți în opoziție, sunteți în alianță cu PSD. Ați pus împreună șeful la Curtea de Conturi, la TVR și la Radio România, după ce ați dat jos împreună guvernul", a spus Gabriela Horga.