Prima reacție a Comisiei Europene în privința unirii dintre Republica Moldova și România. Maia Sandu: "Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca țara mea să fie liberă"

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a oferit prima reacție a unui oficial european de rang înalt privind posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România, în contextul parcursului european al Chișinăului. Oficialul a subliniat că decizia privind viitorul țării aparține exclusiv cetățenilor moldoveni, după ce a fost întrebată dacă reunificarea cu România ar putea reprezenta o alternativă la aderarea la UE.

„Aceasta este o chestiune asupra căreia doar dumneavoastră puteți decide. Este exclusiv decizia dumneavoastră", a declarat Marta Kos, care a subliniat că Republica Moldova lucrează în prezent la alinierea legislației naționale la normele europene, în vederea aderării la Uniunea Europeană. O poziție asemănătoare a fost exprimată anterior și de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Referindu-se la discuțiile despre un posibil „plan B", aceasta a afirmat că Republica Moldova „trebuie să-și decidă singură viitorul".

Președinta Parlamentului European a mai remarcat că, în ciuda tentativelor de destabilizare și a campaniilor de dezinformare, cetățenii Republicii Moldova își mențin sprijinul pentru integrarea europeană. Mai mult, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit despre posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România într-un interviu acordat presei din Ungaria.

„Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca țara mea să fie liberă. Imaginați-vă că Rusia se apropie de granițele dumneavoastră. Trebuie să căutați soluții, chiar dacă acestea vi se pot părea neobișnuite. În acest moment, nu avem suficient sprijin popular pentru această soluție. Avem însă sprijinul majorității populației pentru integrarea europeană și tocmai de aceea urmărim acest obiectiv cu atâta pasiune", a precizat președinta R. Moldova.