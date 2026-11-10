1,2 miliarde de euro ar putea intra în bugetul României până la finalul anului: Nazare explică situația fondurilor SAFE

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, explică situația fondurilor pe care România le mai are de încasat prin programul SAFE. 1.2 miliarde de euro ar putea intra în conturile țării, însă banii vin numai dacă România reușește să demonstreze că a respectat jaloanele trasate.

România ar putea încasa până la sfârșitul acestui an aproximativ 1,2 miliarde de euro prin prima cerere de plată depusă în cadrul instrumentului european SAFE, ulterior prefinanțării, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după o întâlnire avută cu comisarul european Valdis Dombrovskis.

Potrivit ministrului Alexandru Nazare, perspectiva primirii banilor până la finalul anului este realistă, însă depinde de încheierea etapelor de evaluare și aprobare.

„Am abordat cu comisarul Dombrovskis stadiul primei cereri de plată transmisă de România în cadrul instrumentului SAFE, precum și perspectiva disponibilizării acestor resurse până la sfârșitul anului. Din dialogul avut, această perspectivă este realistă, sub rezerva finalizării etapelor de evaluare și aprobare", a transmis, marți, pe Facebook, Alexandru Nazare.

Acesta susține că „este esențial să corelăm calendarul investițiilor și al plăților cu disponibilitatea efectivă a finanțării europene, astfel încât să limităm presiunea asupra finanțării de pe piețe și să asigurăm predictibilitatea necesară derulării programelor".

Discuțiile de la Bruxelles au vizat și cererile de plată 5 și 6 din PNRR, precum și perspectivele finanțelor publice ale României și pregătirea bugetului pentru 2027.

Alexandru Nazare a precizat că încasarea fondurilor europene din PNRR este esențială atât pentru finanțarea investițiilor, cât și pentru respectarea țintei de deficit bugetar.

Ministrul a atras atenția că România a mobilizat deja resurse bugetare importante pentru investițiile din PNRR, inclusiv pentru efectuarea unor plăți, iar neîncasarea fondurilor europene aferente ar crea presiuni suplimentare asupra bugetului și necesarului de finanțare.

„Există o legătură directă între realizarea reformelor, finanțarea europeană a investițiilor și echilibrul execuției bugetare. Orice sumă europeană neîncasată, pentru care statul a angajat deja cheltuieli, creează presiuni suplimentare asupra resurselor bugetare și a necesarului de finanțare", explică ministrul.

În ceea ce privește anul 2027, Nazare a avertizat că bugetul va trebui să țină cont de presiunile generate de cheltuielile de personal și pensii, investițiile publice, serviciile publice și creșterea cheltuielilor pentru apărare.

„În același timp, trebuie să ținem cont de schimbarea structurii finanțărilor europene odată cu închiderea PNRR și de necesitatea asigurării resurselor pentru continuarea investițiilor care depășesc acest calendar. Nu putem construi bugetul pentru 2027 prin simpla însumare a solicitărilor de cheltuieli. Avem nevoie de o evaluare realistă a veniturilor, a obligațiilor existente și a spațiului fiscal disponibil, dar și de decizii privind prioritizarea cheltuielilor și măsurile care trebuie adoptate înainte de aprobarea bugetului", adaugă Nazare.

Ministrul Finanțelor a subliniat că România trebuie să continue reducerea deficitului fără să sacrifice investițiile și să mențină credibilitatea angajamentelor asumate în fața partenerilor europeni și a investitorilor.

„Consecvența în reducerea deficitului este fundamentală pentru protejarea ratingului de țară, menținerea accesului la finanțare și crearea condițiilor pentru reducerea costurilor de împrumut ale statului și ale economiei private", mai susține Nazare.