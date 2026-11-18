Deputații au adoptat miercuri proiectul de lege care modifică pragul maxim al plăților în numerar de la 5.000 la 50.000 de lei. Propunerea legislativă a fost depusă de parlamentarii AUR și a fost respinsă de Senat. Ca să intre în vigoare, legea trebuie promulgată de președintele Nicușor Dan și publicată în Monitorul Oficial.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 70/2025, care stabilește limitele impuse plăților în numerar, a fost depusă în decembrie 2025 la Senat. Inițiatori, 62 de senatori și deputați AUR. Proiectul a fost respins de Senat în februarie 2026 și a plecat spre dezbatere la Camera Deputaților. A primit avize pozitive doar de la o singură comisie parlamentară, cea de buget, finanțe și bănci și de la Consiliul Legislativ.

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de act normativ. Banca Națională a României a transmis că propunerea legislativă nu este însoțită de o fundamentare adecvată și nu avizează actul normativ. Nici Guvernul României nu a susținut adoptarea inițiativei legislative și a avizat negativ proiectul. Negativ au avizat și comisiile parlamentare juridică, de disciplină și imunități și de industrii și servicii.

La votul de miercuri, din Camera Deputaților, proiectul AUR a trecut la vot cu ajutorul parlamentarilor PSD. Au fost 173 de voturi „pentru" - 74 PSD, 55 AUR, 1 - PNL, 11 - SOS, 10 minorități, 13 UPR și 9 neafiliați. „Contra" au votat 5 deputați de la PNL și USR.

Noul act normativ stabilește noua limită maximă a plăților în numerar la 50.000 de lei, și se aplică și pentru fizice și pentru juridice. Limita se aplică nu doar la plățile efective făcute către comercianți, sau de la persoane juridice către persoane fizice ci și la avansuri spre decontare.

Sunt interzise, însă, „încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000 de lei, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a cărei valoare este mai mare de 50.000 de lei".

De asemenea, „sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000 de lei". Facturile cu valori care depășesc plafonul se pot plăti cu 50.000 de lei în numerar și restul prin alte instrumente de plată fără numerar. Același principiu se aplică și în cazul facturilor stornate.

„În contextul în care statul investește masiv în infrastructuri digitale (e-Factura, SAF-T, e-Transport - soluții menite să crească trasabilitatea tranzacțiilor și să reducă utilizarea numerarului), în interoperabilitate și în extinderea plăților electronice, relaxarea regulilor privind numerarul transmite un semnal contradictoriu și descurajează adoptarea instrumentelor moderne de plată. Această măsură ar putea întârzia tranziția către o economie digitală competitivă, reducând eficiența investițiilor publice în digitalizare.

Plafonul ridicat pentru plăți și încasări în numerar facilitează apariția unor zone gri în economie, în special în sectoarele unde riscul de evaziune fiscală este deja ridicat. Deși inițiativa menționează interdicția fragmentării plăților, aplicarea acestei reguli este dificilă în practică, iar creșterea plafonului la 50.000 de lei per persoană pe zi amplifică posibilitatea efectuării unor tranzacții greu de urmărit. În loc să întărească disciplina financiară, modificările propuse o relaxează semnificativ, afectând capacitatea statului de a monitoriza fluxurile financiare și de a combate economia subterană", scrie în adresa trimisă la Parlament de Guvernul României.