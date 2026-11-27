Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Bruxelles că alegerile prezidențiale din 2024 nu s-au anulat din cauza influenței ruse, ci din alte trei motive. Președintele a făcut aceste afirmații după ce a fost întrebat despre raportul prezentat de AUR privind anularea alegerilor.

„Aș dori ca lumea să citească raportul respectiv. Nu vreau ca spațiul public să fie doar un concurs de afirmații, ci și de evaluări. Oamenii să spună dacă raportul aduce sau nu lucruri noi. Eu nu cred că aduce nimic nou", a spus Dan. Totodată, Nicușor Dan a reamintit principalele motive care au stat la baza hotărârii Curții Constituționale privind scrutinul prezidențial, evidențiind că primele două aspecte reprezintă fapte incontestabile.

"În acel comunicat (n.r. trimis de Administrația Prezidențială ca replică la raportul AUR) am rezumat cele trei motive pe care s-a bazat CCR. Candidatul Georgescu a declarat cheltuieli zero și amploarea campaniei nu se putea face fără mijloace financiare. Acesta este un fapt. Nu mai e nimic de dovedit. Apoi, un candidat Georgescu avea materiale promoționale fără să fie marcate. Fapt. Nu e nimic de discutat. Un al treilea element a fost de folosire netransparentă a rețelelor digitale, chiar manipularea algoritmilor rețelelor de socializare. Aici nu au existat o analiză și nici nu putea să existe în 24 de ore întreaga utilizare excesivă a algoritmilor. Ulterior avem un raport al Tik Tok care spune că au existat 26 de mii de conturi care au acționat concertat", a spus Nicușor Dan.

Președintele a vorbit despre presupusa influență rusă, însă el a explicat că nu aceasta a fpst cauza pentru care s-au anulate alegerile din 2024. "Ce nu e lămurit și ar fi fost bine ca raportul de care vorbesc că apară mai repede, e legat de influența rusă. O influență de acum 10 ani și până acum, iar aici zic eu sunt elemente foarte, foarte puternice în acest sens. Îmi asum responsabilitatea că aceste lucruri ar fi trebui să apară în spațiul public. Da, atenție, alegerile prezidențiale nu s-au anulat din cauza influenței ruse. Nu are legătură cu anularea alegerilor", a mai spus Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a reacționat și la declarațiile liderului AUR, George Simion, care a catalogat drept „dosar politic" acuzațiile îndreptate împotriva sa, de instigare publică. Edilul a subliniat că spațiul public are nevoie de dovezi clare, nu de speculații repetate.

„Am spus asta de mai multe ori. Încerc să fiu cât de obiectiv pot. În momentul în care faci o afirmație, trebuie să o probezi. În momentul în care cineva face afirmații neprobate la rând, persoana respectivă, indiferent de poziția în societate, nu trebuie luată în serios. Eu așa mă raportez la oameni: dacă cineva spune o dată, de două ori lucruri care nu se confirmă, nu mai am de ce să interacționez. Cred că și societatea trebuie să facă la fel. Trebuie să dăm credit celor care, atunci când spun lucruri, acestea se și confirmă", a declarat Nicușor Dan.