"Alertă internațională - Lumea nu poate ignora!" Cristela Georgescu cere ajutorul jurnaliștilor străini
Postat la: 17.11.2026 |
Cristela Georgescu a lansat un apel public către presa internațională și organizațiile pentru drepturile omului, cărora le cere să urmărească îndeaproape situația juridică a soțului său, Călin Georgescu. Mesajul a fost publicat marți, 17 noiembrie, pe contul oficial de X al fostului candidat la alegerile prezidențiale.
Sub titlul „Alertă internațională - Lumea nu poate ignora!", Cristela Georgescu susține că soțul său este victima unei persecuții politice și că dosarele penale deschise împotriva lui după rezultatul obținut la alegerile prezidențiale din 2024 ar avea motivații politice. Ea contestă, de asemenea, anularea scrutinului prezidențial din 2024 și consideră acțiunea ca fiind ilegală și neconstituțională. Afirmă că familia sa, inclusiv cei doi copii minori, ar fi supusă unor presiuni judiciare, administrative, financiare și mediatice.
O parte importantă a mesajului este dedicată procedurilor judiciare. Cristela Georgescu afirmă că Tribunalul București ar fi pronunțat patru decizii favorabile familiei, contestate ulterior de procurori la Curtea de Apel București. Ea pune sub semnul întrebării trimiterea dosarului spre judecare la Tribunalul Ilfov, după încheierea anchetei penale. Totodată, aceasta ridică semne de întrebare cu privire la acuzația referitoare la existența unui grup infracțional organizat, susținând că doar două persoane ar fi fost trimise în judecată, în timp ce presupusul al treilea membru nu ar fi fost audiat.
Potrivit mesajului, apărarea lui Călin Georgescu a contestat competența teritorială a Tribunalului Ilfov și a solicitat revocarea arestului preventiv, măsură pe care familia o consideră disproporționată și contrară jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. În încheiere, Cristela Georgescu face apel la judecători să acționeze independent și cere presei internaționale și organizațiilor pentru drepturile omului să monitorizeze cazul. „Nu cerem tratament special sau ingerințe în procesul judiciar. Cerem justiție, respect pentru lege și protecția drepturilor fundamentale", transmite aceasta.
Mesajul Cristelei de pe contul oficial al lui Călin Georgescu:
INTERNATIONAL ALERT - THE WORLD CANNOT LOOK AWAY! How far can political persecution go in a country that claims to be a democracy, upholds the rule of law, and is a strategic partner of the United States? How long can the world continue to look the other way when a presidential candidate, whose reputation and career were impeccable until he dared to win an election, becomes a political prisoner, while Romania's independent press faces aggressive censorship for reporting on these abuses? My husband, Călin Georgescu, the winner of the first round of Romania's 2024 presidential election, is now unjustly behind bars, without ever having stood trial. His electoral journey was annulled while voting in the second round was already underway, by a decision that was illegal and unconstitutional, and whose supporting evidence has still not been presented to us to this day. All six criminal cases opened against him following his electoral success are politically motivated. Our entire family, including our two minor children, is being subjected to relentless psychological torment, systematic judicial, administrative, and financial harassment, and a vicious media smear campaign. At the same time, I condemn the aggressive censorship of Romania's independent press, which reports objectively and professionally on these abuses. Here is what is happening lately within the justice system: The Bucharest Tribunal ruled in our favor four consecutive times. Prosecutors repeatedly challenged these rulings before the Bucharest Court of Appeal, where two separate cases required expanded judicial panels to resolve disagreements among judges. In the most recent appeal, the Court of Appeal criticized the Bucharest Tribunal for failing to comply with its previous rulings.(!) The prosecutors subsequently concluded the criminal investigation and referred the case for trial to the Ilfov Tribunal. Just a coincidence? After four rulings against the prosecution, why was the case sent to a different court? And another fundamental question: How can the existence of an organized criminal group, which legally requires at least three members, be proven when only two people have been sent to trial, while the alleged third member, has not even been questioned? Yesterday, our defense team challenged the territorial jurisdiction of the Ilfov Tribunal and requested the revocation of the pre-trial detention, a measure we consider unjust, disproportionate, and contrary to the case law of the European Court of Human Rights. There are judges who follow orders and judges who follow the law. I appeal to the conscience of every judge, to their courage to act independently and to place justice above all pressure. The justice system must not serve those in power, but truth and the law. Today, we all await the Ilfov Tribunal's decision. I call on the international press and human rights organizations to closely follow this case. We are not asking for special treatment or interference in the judicial process. We are asking for justice, respect for the law, and the protection of fundamental rights. THE WORLD CANNOT LOOK AWAY! Cristela GEORGESCU November 17, 2026
- Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) November 17, 2026
Traducere:
ALERTĂ INTERNAȚIONALĂ - LUMEA NU POATE ÎNCHIDE OCHII! Până unde poate merge persecuția politică într-o țară care pretinde că este o democrație, respectă statul de drept și este un partener strategic al Statelor Unite? Cât timp va mai putea lumea să întoarcă privirea atunci când un candidat la președinție, a cărui reputație și carieră au fost impecabile până când a îndrăznit să câștige o alegere, devine prizonier politic, în timp ce presa independentă din România se confruntă cu o cenzură agresivă pentru a raporta aceste abuzuri? Soțul meu, Călin Georgescu, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale din România 2024, se află acum pe nedrept după gratii, fără a fi fost vreodată judecat. Parcursul său electoral a fost anulat în timp ce votul în turul doi era deja în desfășurare, printr-o decizie ilegală și neconstituțională, a cărei probatoriu nu ne-a fost prezentat nici până în ziua de astăzi. Toate cele șase dosare penale deschise împotriva lui în urma succesului său electoral sunt motivate politic. Întreaga noastră familie, inclusiv cei doi copii minori, este supusă unui asediu psihologic necruțător, hărțuirii judiciare, administrative și financiare sistematice, precum și unei campanii de denigrare mediatică vicioasă. În același timp, condamn cenzura agresivă a presei independente din România, care raportează obiectiv și profesionist despre aceste abuzuri. Iată ce se întâmplă în ultima vreme în sistemul de justiție: Tribunalul București a decis în favoarea noastră de patru ori consecutive. Procurorii au contestat în mod repetat aceste hotărâri la Curtea de Apel București, unde două cazuri separate au necesitat completuri extinse pentru a rezolva neînțelegerile dintre judecători. În cea mai recentă apelare, Curtea de Apel a criticat Tribunalul București pentru că nu a respectat deciziile sale anterioare. (!) Procurorii au încheiat ulterior ancheta penală și au trimis dosarul spre judecare la Tribunalul Ilfov. Doar o coincidență? După patru soluții de respingere a acuzării, de ce dosarul a fost trimis la altă instanță? Și o altă întrebare fundamentală: Cum poate fi dovedită existența unui grup infracțional organizat, care legal presupune cel puțin trei membri, când în instanță au fost trimiși doar doi oameni, iar cel de-al treilea membru presupus nu a fost nici măcar audiat? Ieri, echipa noastră de apărare a contestat competența teritorială a Tribunalului Ilfov și a solicitat revocarea măsurii arestului preventiv, măsură pe care o considerăm nejustificată, disproporționată și contrară jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. Există judecători care urmează ordine și judecători care urmează legea. Fac apel la conștiința fiecărui judecător, la curajul lor de a acționa independent și de a plasa justiția deasupra oricărei presiuni. Sistemul de justiție nu trebuie să servească puterea, ci adevărul și legea. Astăzi, așteptăm cu toții decizia Tribunalului Ilfov. Fac apel la presa internațională și organizațiile pentru drepturile omului să urmărească îndeaproape acest caz. Nu cerem tratament special sau intervenție în procesul judiciar. Cerem justiție, respectarea legii și protecția drepturilor fundamentale. LUMEA NU POATE ÎNTORCE SPATELE! Cristela GEORGESCU 17 noiembrie 2026
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