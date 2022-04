De la plagiat la inventarea cuvintelor în limba română. Nicolae Ciucă a folosit un cuvânt care nu exista in dictionare!

Premierul Nicolae Ciucă a susținut marți un discurs în cadrul Forumului privind investițiile, organizat de Consiliul Investitorilor Străini, de la pupitrul caruia a inventat un cuvant in limba română, când a încercat să nu mai citească de pe foaie, ci să vorbească liber.

Primul-ministru - acuzat si de plagiat, in teza sa de doctorat - a declarat marți în cadrul unui forum privind investițiile străine că nu se pune problema ca pachetul de 17,3 miliarde de lei să nu fie „siguranțat" din punct de vedere al alocărilor financiare. El a spus că 60% din acești bani vor merge către investiții si 40% către măsurile sociale. Ciucă a vorbit despre pachetul de măsuri de sprijin pentru economie de 17,3 miliarde de lei. A amintit că Guvernul a adoptat deja săptămâna trecută ordonanța de urgență prin care se vor aloca 1,77 miliarde de lei pentru compensarea creșterii prețurilor la materialele de construcții și cu forța de muncă.

„Diferența până la 5,2 miliarde lei, este aici dl ministru Boloș - împreuna cu dumnealui am discutat și în foarte scurt timp vom veni cu alta ordonanță de urgență care să completeze cadrul de reglementare astfel ca 3,5 miliarde lei sa fie accesati din fonduri europene la dispozitie și în felul acesta să scadem presiunea pe buget. Domnul ministru Câciu aici de față răsuflă ușurat că putem sa gestionam aceste fonduri și să ne asigurăm că acești bani există. Deci nu se pune problema în acest moment că am luat o decizie, am stabilit un pachet de măsuri care să nu fie siguranțat din punct de vedere al alocărilor financiare.", a declarat premierul Nicolae Ciucă.