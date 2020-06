Familia Firea-Pandele ajunge la conducerea PSD

Gabriela Firea va deveni prim-vicepresedinte al PSD, a decis deja Marcel Ciolacu, anunta surse din PSD citate de Europa Libera. Ciolacu s-a intalnit cu liderii PSD din Transilvania la Reghin, unde a discutat despre viitoarea structura de conducere a partidului.

Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a prezentat la Reghin o schema de organizare a partidului dupa viitorul Congres extraordinar. Partidul ar urma sa fie condus de un presedinte, doi prim-vicepresedinti, vicepresedinti si un secretar general. Surse din PSD au declarat ca numele propuse pentru functia de prim-vicepresedinte sunt Sorin Grindeanu si Gabriela Firea. Firea a anuntat deja ca doreste sa faca parte din echipa lui Ciolacu.

O alta functie importanta in PSD, cea de presedinte al Consiliului National, ar urna sa-i revina lui Vasile Dincu. Acesta este puternic sustinut de catre liderii organizatiilor din Transilvania. Baronul de Bistrita, Radu Moldovan, a cerut la randul lui, explicit, in timpul discutiilor sa fie abordata propunerea ca Vasile Dincu sa fie ales in Congresul extraordinar ca presedinte al Consiliului National, au dezvaluit pentru Europa Libera surse din PSD.