Gabriela Firea: Viorica Dăncilă mi-a propus azi să fiu comisar european

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marți seara la Digi24 că premierul interimar Viorica Dăncilă a sunat-o în cursul dimineții și i-a propus să fie comisarul european din partea României în executivul european condus de Ursula von der Leyen. Gabriela Firea a precizat că a refuzat propunerea, pentru că vrea să-și ducă mandatul la capăt.

„Vreau public să-i mulțumesc doamnei Viorica Dăncilă, pentru că astăzi (marți - n.r.) în jurul orei 1:00, cred, în jurul prânzului, m-a sunat și mi-a spus că ar dori să aibă acceptul meu pentru a fi propunerea Guvernului României să am această calitate de candidat la poziția de comisar european. I-am mulțumit foarte mult pentru intenția pe care o are, pentru gândul pe care l-a exprimat. Mi-a spus că aș fi persoana cea mai potrivită, sunt primarul general al Capitalei, am numărul cel mai mare de voturi exprimate direct din partea populației, după președintele României și am rezultate bune în această poziție", a declarat Gabriela Firea la Digi24.

„I-am mulțumit pentru apreciere, dar i-am spus că la fel ca domnia sa, și eu vreau să-mi duc mandatul la bun sfârșit, până în ultima zi", a adăugat primarul general al Capitalei.