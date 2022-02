George Simion și AUR aduc la Bucuresti 70 de europarlamentari și politicieni de top din Europa la conferința organizată de AUR

George Simion și AUR dau lovitura și organizează o mega conferință la București, la care vor participa 70 de parlamentari, europarlamentari și experți din 22 de state europene.

„The First European Forum on the Supremacy of National Constitutions over European Bureaucracy" se va desfășura în format fizic, primind delegații importante din Polonia, Italia, Franța și Benelux. Majoritatea participanților vor fi prezenți fizic la conferință, în timp ce alții se vor conecta online pentru a lua parte la dezbateri.

Politicieni de rang înalt din Europa, europarlamentari și experți de renume au răspuns invitației liderului AUR, George Simion, și vor fi prezenți la București pentru a participa la conferința organizată de AUR.

Conferința „The First European Forum on the Supremacy of National Constitutions over European Bureaucracy" se va desfășura în perioada 18-20 februarie 2022 și va reuni mai multe comisii de lucru, în care principalele subiecte de pe ordinea de zi vor fi evenimentele din Ucraina și decizia recentă a Curții Europene de Justiție. Sâmbătă, 19 februarie 2022, va avea loc dezbaterea: „Valori Conservatoare în interiorul Uniunii Europene".

În cadrul evenimentului, se vor emite două documente extrem de importante: o declarație referitoare la agresiunea rusă din zonă și „The Bucharest Declaration", o rezoluție care vizează partide politice, grupuri de inițiativă și ONG-uri al căror scop este construirea unei Europe unite în diversitate. Principiul care stă la bază este cel al unei Europe a identității, în care se respectă libertățile fundamentale și valorile iudeo-creștine.