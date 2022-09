Klaus Iohannis, acuzat dur după decorarea lui Marian Lupu: Doar un ignorant care nu iubește România putea face un asemenea deserviciu țării sale. Ați călcat în picioare lupta pentru românism și jertfa a generații de patrioti ai neamului românesc

Dorin Chirtoacă, fostul primar al Chișinăului și cunoscut militant pentru revenirea Basarabiei la Țara Mamă, a declarat că va renunța la ordinul "Steaua României", pe care l-a primit în 2014, în semn de protest pentru că politicianul Marian Lupu a primit același distincție de la Klaus Iohannis.

Chirtoacă a spus că prin gestul său, Iohannis a „călcat în picioare lupta pentru românism și jertfa a generații de patrioti ai neamului românesc". Fostul primar al Chișinăului l-a acuzat pe Iohannis că „s-a înfrățit cu Stalin".

„În semn de protest fata de decorarea de către președintele României, Klaus Iohannis a lui Marian Lupu renunț la aceeași decorație, ordinul "Steaua României", pe care am primit-o în anul 2014.

Voi publica o scrisoare prin care voi explica motivele acestui gest si o voi depune, zilele viitoare, împreună cu decorația, la Ambasada României din Chișinău.

Doar un agent al Rusiei sau al unei alte puteri ostile, un ignorant care nu iubește România si nu înțelege cu ce respiră și la ce vibrează poporul său, poate face un asemenea deserviciu tarii sale.

Klaus Iohannis, ați călcat în picioare lupta pentru românism și jertfa a generații de patrioti ai neamului romanesc.

I-ati insultat pe toti cei care simt românește in Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreana. Ati scuipat in tinerii de la 7 aprilie 2009, in suferința si sângele nevinovat vărsat de ei, din cauza, inclusiv, a lui M. Lupu.

Degeaba ati mai intonat imnul României in campania din 2014, s-a dovedit a fi un gest ipocrit.

Pe 8 septembrie 2022 v-ati înfrățit cu Stalin si cu "russkii mir" (lumea rusa) al lui Putin.

Marian Lupu este un politician de la Chișinău care s-a remarcat întotdeauna prin pozițiile sale prorusești privind Moldova.

Astfel, în 2010 a declarat că „este o mândrie pentru Republica Moldova că soldații ei au defilat în Piața Roșie" la parada de la Moscova de Ziua Victoriei.

În anul 2013, când președintele român Traian Băsescu i-a îndemnat pe moldoveni să se unească cu România, realizând astfel și integrarea europeană, Lupu a declarat "Niciodată! Moldovenii au identitatea lor. După aproape 23 de ani de independență, sondajele arată că 80% se consideră moldoveni". În anul 2018, cu ocazia centenarului Marii Uniri, el a declarat că „Unirea este o iluzie, iar statalitatea, suveranitatea şi independență Republicii Moldova sunt lucruri sfinte".

În 2012 spunea că nu vorbește limba română, ci moldovenească, adică exact teza susținută de Moscova.

Iohannis, de la boicotarea declarației pro unioniste a Parlamentului la mână la inimă pentru imnul Germaniei

Președintele Klaus Iohannis are la activ o mulțime de gesturi care au menirea de a da de înțeles că nu susține unirea Basarabiei cu România.

Iohannis a lipsit și de la ședința solemnă a Parlamentului României din 2018, dedicată centenarului Unirii Basarabiei cu Țara. De altfel, acesta a absentat și de la ședințele dedicate zilei naționale, așa cum s-a întâmplat în 2021.

În mai 2022, în timpul vizitei omologului său din Germania, Iohannis a dus mâna la inimă când a început intonarea imnului patriei părinților săi.