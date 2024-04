Lavinia Șandru, semnal tras de Ziua Pământului: Capitala are nevoie de aer curat

Ziua Pământului este încă o modalitate prin care Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Inițiativa Ecologistă Europeană în parteneriat cu Universitatea Ecologică București atrage atenția asupra riscurilor la care este supusă planeta, iar pentru asta an de an inițiază dezbateri de conștientizare asupra importanței protejării mediului înconjurător.

Tema aleasă la nivel mondial pentru Ziua Pământului din acest an este "Planeta versus Plastic" dar organizatorii evenimentului au adăugat ca temă de dezbatere pentru forumul "The Day After Tomorrow " - "Mobilitatea Urbană". Studenți, cadre didactice, reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri au susținut alocuțiuni privind importanța unei acțiuni colective în vederea protejării și conservării resurselor naturale ale planetei pentru asigurarea bunăstării generațiilor viitoare.

Florin Spătaru, consilier al Primului Ministru: Un pământ verde, o economie verde poate fi dezvoltată. Avem un raport al Băncii Mondiale privind schimbările climatice care ne spun că dacă vrem să ne îndreptăm, să ne respectăm obiectivele pe care ni le-am asumat, iar acel obiectiv înseamnă reducerea cu 90 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050. Pentru asta trebuie să venim cu politici clare, coerente, trebuie să fim foarte direcți, aplicați, transparenți și pragmatici. Haideți să acționăm, haideți să acționăm în direcția salvării Pământului încurajării a tuturor tehnologiilor vezi și să fim ambasadorii unei economii verzi la nivel național și mondial.

Sorin Stanciu, președinte UZPR: Ziua Pământului nu este o manifestare de circumstanță, una festivistă, este un moment de reconștientizare a obligațiilor noastre ale celor care ne-am născut și trăim, existăm, în această cultură energetică Terra. Este un semnal de alarmă pe care trebuie să-l întreținem permanent pentru siguranța viitorului omenirii. Noi, mass-media, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, o structură asociativă de creație, care și-a asumat și își asumă misiunea de utilitate publică, aceea educativă, de promovare, de influențare, de schimbare de comportamente, de comportament social al viitoarelor generații de adulți în atitudinea sa față de mediul înconjurător, față de problemele grave, ale societății, ale prezentului. Este necesar să determinăm o implicare majoră activă, curajoasă, față de toate pericolele care amenință însăși existența omenirii și pe care de cele mai multe ori ni le creăm singuri. Nu este mult de vorbit, este puțin de vorbit, dar este mult de făcut.

Mircea Duțu, președinte Universității Ecologice: Noi, Universitatea Ecologică ne-am asumat și ne asumăm cu precădere două linii de forță ale formării tinerilor specialiști: tranziția ecologică și tranziția digitală și aplicațiile inteligenței artificiale. Anul acesta, trei mari evenimente majore universitare vor marca prezența universității noastre: 28 - 29 Mai - "Zilele de studiu francofone de drept al mediului" sub titlul "Dreptul fundamental la mediu și pactul verde al Uniunii Europene", în toamnă, 20 - 21 septembrie, cel de al 14-lea colocviu internațional al Asociației Internaționale de Drept al Urbanismului cu tema "Dreptul urbanismului și schimbarea climatică - provocări și perspective", și inaugurarea în luna octombrie a primului master din România consacrat dreptului și inteligenței oficiale. Așadar, dacă ai trecut prin universitatea ecologică ai în mod necesar și o viziune asupra politicilor publice prioritare ale țării, în frunte cu cele de mediu.

Grațiela Gavrilescu, deputatul și fost Ministru al Mediului: Îmi doresc ca cele 380 de milioane de tone de plastic, care se produc anual, să poată să fie reciclate într-o proporție de 90 %, dar din păcate, tot cu 9 este cifra de reciclare dar este numai de 9 %. De aceea, tema de astăzi și tema care a fost aleasă pentru întreg anul este că trebuie să avem grijă în fiecare casă, în fiecare societate și în fiecare loc din lumea aceasta de cum protejăm mediul. Plasticul dintre toate deșeurile, fie că este vorba de pet, de metal, este cel care poluează cel mai tare.Ca fost ministru, îmi pare bine că am fost cu un pas înainte și am luptat cu întreg Guvernul României ca România să aibă un plan național de gestionare a deșeurilor.

Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone - candidatul PUSL la Primăria Capitalei: Poți să ai bani, dar dacă trăiești într-o societate bolnavă, într-o societate poluată și fiecare dintre noi, nu înțelegem acest lucru, ori ne merităm viitorul, ori dumneavoastră noua generație trebuie să puneți piciorul în prag. Sunteți mulți, sunteți mulți oameni buni, tineri, sunteți foarte mulți. Eu cred că a venit vremea să vă gândiți să rămâneți la voi acasă, să respirați aerul vostru, să nu vă duceți în străinătate după ce absolviți facultăți de prestigiu, să vă exportați creierului acolo unde cu siguranță s-au dus până astăzi cei de nevoie, nu de voie, s-au dus să trăiască într-o lume mai civilizată, într-o lume mai bună.

Simona Man, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii: Între agricultură și ecologie există mereu o legătură. Întotdeauna agricultorii încearcă cumva să negocieze aceste măsuri de mediu care sunt din ce în ce mai serioase și încearcă să facă față cu succes acestor ținte atât de înalte din punct de vedere al ecologiei. Sigur că noi nu trebuie să renunțăm și trebuie în continuare să ne gândim că trebuie să trăim sănătoși în primul rând, să trăim sănătoși, să consumăm alimentele sănătoase și cu cât mai puțin afectate de substanțele toxice și în special de aceste pesticide.

Dan Constantin, senior editor Jurnalul Național: În momentul de față, sigur ne întrebăm de ce în România nu există un partid puternic al verzilor. Au fost încercări, dar totuși cred că România are componente ecologice ale acestor idei, în toate partidele, și ceea ce am văzut aici sigur această problemă este acoperită suficient de bine și fără excesele pe care partidele ecologice le prezintă în acest moment în uniunea europeană.

Gabriel Manu, rector Universitatea Ecologică București: Universitatea Ecologică pregătește formarea specialiștilor spre înțelegerea și dobândirea cunoștințelor și deprinderilor necesare adaptării viitoarelor profesii la cerințele tranziției ecologice energetice și digitale. Foarte recent au debutat programele de pregătire și formare continuă a experților de mediu pe care Universitatea Ecologică de derulează. Toate programele de studiu din cadrul universității sunt configurate în așa fel încât să poată transfera cunoștințe solide în domeniul protecției mediului și tranziției climatice.

Lavinia Șandru, președinte Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană: Scriitorul Alvin Toffler spunea în 1970 că din păcate societatea produce tot mai mult, tot mai costisitor și tot mai prost. Iată că după 55 de ani îi dăm perfectă dreptate lui Alvin Toffler. Nu ne gândim că ceea ce producem să fie durabil, nu ne gândim să poluăm cât mai puțin, nu ne gândim că generațiile care vin după noi au dreptul să trăiască la fel de bine sau cel puțin la fel de bine ca noi. Spre exemplu, în București să putem lăsa geamul deschis și să nu ne temem că peste câteva ore praful așezat pe mobilă e de un deget și atenție ați văzut că în ultimul timp praful nu mai este alb sau gri, este negru și totul merge la plămânii noștri. Asta apropo de a produce tot mai mult, tot mai costisitor și tot mai prost.