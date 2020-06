Liviu Dragnea intră în greva foamei. Anunţul făcut de Anca Alexandrescu

Jurnalista Anca Alexandrescu a anunţat că Liviu Dragnea va intra în greva foamei dacă Penitenciarul Rahova nu-i acordă din nou dreptul la muncă.

Fostului lider PSD i s-a interzis dreptul la muncă în penitenciar ca pedeapsă pentru interviul difuzat în această săptămână la Realitatea PLUS.

"In continuare i se pune pumnul in gura, nu i s-a dat voie sa vorbeasca, acum i s-a luat dreptul la munca si m-a rugat sa transmit public ca daca nu vor reveni asupra acestui abuz va intra in refuz de mancare.

Sa stiti ca Realitatea PLUS este scoasa din grila in momentul in care este difuzat interviul cu Liviu Dragnea in penitenciar. Restrictioneaza accesul la Realitatea Plus pentru ca detinutii sa nu vada interviul", a spus Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) infirmă informaţiile vehiculate în spaţiul public cu privire la iniţierea unor demersuri de scoatere din grila de difuzare a programelor TV, la nivel de sistem penitenciar, a postului de televiziune Realitatea Plus.

"Administraţia Naţională a Penitenciarelor infirmă categoric informaţiile vehiculate în spaţiul public cu privire la iniţierea unor demersuri de scoatere din grila de difuzare a programelor TV, la nivel de sistem penitenciar, a postului de televiziune Realitatea Plus, integral sau în anumite segmente de difuzare. Vă asigurăm de întreaga responsabilitate în respectarea tuturor drepturilor persoanelor private de libertate", se arată într-o precizare de presă a ANP de sâmbătă.

Fostul lider al PSD este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, - evaziune fiscală în formă continuată (10 acte materiale), şi două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu obţinere de foloase pentru sine sau pentru altul. Prejudiciul este de peste 6 milioane de euro.