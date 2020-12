Ludovic Orban confirmă: "Florin Cîțu este propunerea de premier, am stabilit o echipă de negociere"

Ludovic Orban a confirmat ca Florin Cîțu este propus, din nou, pentru postul de premier, la fel ca în luna februarie. În plus, BPN al PNL a stabilit și componența echipei care va duce negocieri cu celelalte partide, USR-PLUS și UDMR, pentru formarea unei majorități.

"Am convocat BPN pentru a decide propunerea PNL pentru funcția de prim-ministru. Cu o singură abținere, s-a decis ca propunerea să fie Florin Cîțu. Am stabilit partenerii posibili cu care negociem formarea de majorități: USR-PLUS, UDMR, plus discuții și negocieri cu grupul minorităților. Am decis formarea unei echipe de negociere, condusă de președintele PNL și prim-ministrul propus.", a declarat Ludovic Orban.