Marcel Ciolacu aruncă în aer rotativa: Orice negociere privind viitorul cabinet trebuie suspendată

Orice negociere privind viitorul cabinet trebuie suspendată până la rezolvarea solicitărilor sindicatelor și a reformei pensiilor speciale, spune președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu.

„De când am intrat la guvernare prioritatea noastră a fost stabilitatea țării și buna guvernare, astfel încât românii și economia româneasca să treacă mai ușor peste multiplele crize cu care ne confruntăm. E clar că în acest moment agenda românilor nu mai coincide cu agenda politică, iar eu am promis că niciodată nu am să pun interesele politice mai presus de intereselor românilor", a scris, sâmbătă, Ciolacu pe Facebook.

Din acest motiv, crede președintele PSD, în acest moment, prioritatea tuturor decidenților politici trebuie să fie rezolvarea solicitărilor sindicatelor, dar și restanța majoră privind reforma pensiilor speciale: „Până la rezolvarea acestor două priorități, orice negociere privind viitorul cabinet trebuie suspendată. Coaliția are datoria să se reunească în primul rând pentru urgențele românilor, iar programul de guvernare viitor este obligatoriu să prevadă soluțiile sustenabile și un termen clar pentru noua lege a salarizării".