Marcel Ciolacu e acuzat că ar fi făcut presiuni pentru ștergerea unei postări de pe Facebook. "Eu am fluierat un pic in biserică"

Premierul Marcel Ciolacu ar fi intervenit telefonic, făcând presiuni pentru ștergerea unei postări pe Facebook ce aparține lui Iulian Fota, fost secretar de stat la MAE, ce făcea referire la cedarea către URSS a Basarabiei si Bucovinei de Nord, în urma ultimatumului din iunie 1940.

„Eu m-am ocupat de momentul '40. Cand eram la Institutul Diplomatic Roman am organizat o dezbatere, am publicat si o brosura, pentru ca am fost si sunt obsedat in continuare de momentul '40! Si o chestie foarte interesanta: la un moment dat, cred ca prin toamna anului trecut, am si pus pe Facebook niste chestii legate de 1940 si, spre surpriza mea, am fost sunat de doamna ministru Odobescu (ministrul de Externe - n. red.) care mi-a zis ca a sunat-o premierul (Marcel Ciolacu - n. red.), care mi-a cerut sa scot de pe site chestiile legate de 1940! Nici in ziua de astazi nu inteleg cu ce deranjau postarile legate de 1940", a a declarat Fota.

"Eu am fluierat un pic in biserică, recunosc chestiunea asta, pentru ca incercam sa explic ca nu poate nimeni garanta ca Romania nu se poate confrunta din nou in perioada urmatorilor ani cu o situatie similara cu '40-ul. Si daca atunci n-am fost pregatiti, poate de data asta vom fi mult mai bine pregatiti.

La o luna dupa tentativa asta a mea de a atrage un semnal de avertisment apare discutia ca n-avem legislatie pentru drone, ceea ce... N-am vrut sa mai speculez momentul atunci, dar asta confirma o data in plus ca inca mai sunt multe lucruri de facut. Si bine ar fi sa le facem din timp, ca daca se intampla ceva similar cu '40-ul... Sovieticii ne-am dat atunci ultimatum de doua zile ca sa ne hotaram! Deci, ti-a disparut aerul! Nu stii ce sa faci mai intai! Si unde este analogia cu '40-ul? Ca si asta m-a enervat la vremea respectiva. Daca va uitati, Carol al II-lea isi facea partid la sfarsit de mai, inceput de iunie. Impartea functii cu principalii oameni politici din tara", a declarat Fota.

Iulian Fota a fost demis la finalul lunii februarie 2024 prin semnatura premierului Marcel Ciolacu.