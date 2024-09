Marcel Ciolacu îl trece pe Iohannis la colț: Îmi cer scuze, sunt mai bun negociator ca dânsul!

Președintele PSD Marcel Ciolacu spune că vremurile în care între premier și președinte existau tensiuni politice trebuie să fie de domeniul trecutului. Ciolacu e de părere că el a negociat un portofoliu mai bun pentru România în cadrul conducerii Comisiei Europene.

"Cred că s-a dus epoca celor 10 ani de România educată. Îmi doresc să fim mult mai aplicați politic. S-a dus vremea când împarți între stânga și dreapta. Întâi te uiți la balanța comercială. Iei pe capitole. Aici INS îmi spune unde sunt mari deficite. Am intervenit pe alimentație, pe materiale de construit. Acum am mers pe îngrășăminte și am venit cu acest pachet cu industrializarea. Președintele și premierul trebuie să ducă umăr la umăr aceste proiecte. Președintele trebuie să stabilească cu guvernul unde sunt aceste priorități și toată lumea trebuie să le respecte", a declarat Ciolacu.

Ciolacu a comentat și o posibilă creștere a taxelor: "E o temă de campanie. Există o teamă. Cât timp deficitele se vor regăsi în investiții, România este sustenabilă. Cât timp nu vom avea un acord pompieristic de scădere a deficitului. Domnii de la UE doresc scăderea deficitului pe patru ani, cum doresc la toate statele. De asta m-a deranjat remarca președintelui de ieri, cu negocierile lui Ciolacu pe economic. Îmi cer scuze, sunt mai bun negociator ca dânsul. Am pornit negocierile cu președinta Comisiei. Ele nu sunt numai la masă, ci și prin mesajele pe care le transmiți în spațiul public. Nu poți să faci schimb de mingi ieftin cu mine legat de neocieri. Eu nu am negociat nimic pentru Marcel Ciolacu", a declarat premierul la Hotnews.