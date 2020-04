Marcel Ciolacu: PSD a decis ca va vota prelungirea stării de urgenţă

Parlamentarii PSD vor vota joi în Parlament pentru prelungirea stării de urgenţă cu 30 de zile, aşa cum prevede noul decret prezidenţial, potrivit declaraţiei făcute de preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, pe Facebook.

"A vota împotriva prelungirii stării de urgenţă înseamnă practic ridicarea restricţiilor impuse prin ordonanţele militare. Există un risc real ca ridicarea restricţiilor mai ales în timpul sărbătorilor pascale să accelereze transmiterea coronavirusului la nivelul populaţiei, iar asta poate duce la mai multe cazuri severe şi la mai multe decese. Este un risc enorm pe care nu-l putem ignora", a declarat Ciolacu, într-un video pe pagina sa de Facebook. Dar, totodată, el cere Guvernului ca populaţia să fie testată pentru că doar aşa se pot relua activităţile.

"Guvernul a ajuns într-un punct critic, lucrurile nu mai pot continua aşa. Am un mesaj foarte clar - PSD va fi responsabil, ca de fiecare dată. Am înţeles că în acest moment Guvernul nu doreşte să testeze masiv populaţia ca să putem discuta apoi despre o repornire a economiei şi despre ridicarea treptată a interdicţiilor, dar nu putem nici să ne jucăm cu sănătatea şi siguranţa oamenilor, aşa cum o face ministrul Vela prin deciziile sale. Avem o majoritate în Parlament, o majoritate decisă să ia măsurile pe care Guvernul nu le ia. De aceea, am decis astăzi că vom vota prelungirea stării de urgenţă, dar şi că determinăm, în acelaşi timp, Guvernul să acţioneze, să facă ceva concret pentru oameni", a mai spus Marcel Ciolacu.