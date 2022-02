Marcel Ciolacu răspunde la acuzațiile lui Florin Cîțu: "Ce câștig ar avea PSD?!"

Președintele PNL, Florin Cîțu, i-a acuzat pe cei de la PSD că au sponsorizat campanii media împotriva lui. În replică, Marcel Ciolacu susține că "este exclus așa ceva" și l-a întrebat pe Florin Cîțu care ar fi câștigul PSD dintr-un astfel de joc.

"Este exclus aşa ceva. Nu înțeleg ce câştig ar avea PSD-ul, în acest moment, să plătească nişte campanii împotriva preşedintelui PNL. Când faci anumite acuze, trebuie să urmăreşti.. Domnule, cine e beneficiarul? PSD-ul nu are nicio miză electorală, în acest moment, şi nici PNL-ul. Cred că cea mai mare miză, atât a noastră cât şi a PNL-ului, este ca acest guvern să fie eficient. Asta aşteaptă românii", a spus Marcel Ciolacu. "Mai este de lucru, dar Guvernul începe să devină eficient. Am comunicare cu prim-ministrul şi am spus-o mereu. Şi astăzi am stat de vorbă. Eu cred că Guvernul va deveni eficient într-o lună, la o capacitate aşteptată de către români", a anunțat Marcel Ciolacu.