Marcel Ciolacu: "Senatorii PSD vor vota în plen pentru începerea urmăririi penale în cazul lui Florian Bodog. În comisie s-au abţinut"

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a făcut asigurări că senatorii PSD vor vota în plen în favoarea solicitării DNA pentru începerea urmăririi penale a fostului ministru al Sănătăţii Florian Bodog, după ce social-democraţii s-au abţinut în Comisia juridică de luni.

După ce senatorii PSD s-au abţinut la votul din Comisia juridică de luni, Marcel Ciolacu a transmis că social-democraţii vor vota pentru ridicarea imunităţii lui Florian Bodog în plenul Senatului, întrucât nu se doreşte ca PSD să „pice într-un joc al actualei puteri" în care formaţiunea să pară că este împotriva Justiţiei. „Senatorii PSD s-au abţinut ieri la votul din Comisia juridică. Am fost informat şi eu. Să se vadă exact, chiar dacă suntem minoritari, să nu picăm într-un joc al actualei puteri în care să arate că PSD este iarăşi împotriva Justiţiei, a începerii urmării penale a unui coleg. Şi la Biroul Permanent Naţional am luat o decizie şi, la solicitarea domnului Bodog, vom vota pentru începerea urmăririi penale. Asta nu înseamnă nici trimitere în judecată, nici condamnare, e un lucru, până la urmă, normal", a spus Ciolacu la finalul şedinţei grupului PSD din Senat, informează Agerpres.

Plenul Senatului va dezbate şi vota, miercuri, solicitarea DNA adresată Camerei superioare a Parlamentului pentru încuviinţarea începerii urmăririi penale a fostului ministru al Sănătăţii Florian Bodog. Preşedinta Comisiei juridice a Senatului, Iuliana Scântei, a declarat luni că plenul va decide în cazul solicitării DNA în cazul lui Bodog, menţionând că raportul comisiei nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea unei propuneri de aprobare sau respingere a cererii procurorilor anticorupţie.

Votul în Comisia juridică a fost secret. Au fost 6 voturi pentru, unul împotrivă şi 6 abţineri. Florian Bodog, audiat luni în Comisia juridică, a spus că „nu se va sustrage cercetării". „Indiferent de decizia pe care Comisia juridică o va lua, nu mă voi sustrage cercetării. Nu am cerut colegilor mei să voteze împotriva urmăririi penale. Nu am absolut nimic de ascuns şi nu am absolut niciun lucru care să nu poată fi spus public. Nu este prima dată când mă supun prevederilor legale", a spus acesta. Procurorii DNA îl acuză pe Florian Bodog că atunci când a deţinut poziţia de ministru ar fi acţionat pentru ca o persoană angajată în funcţia de consilier personal să îşi încaseze salariul pe o perioadă de 12 luni fără să se fi prezentat la serviciu şi fără să fi prestat activităţile la care era obligată prin contract.