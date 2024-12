Marian Munteanu decriptează ce se va întâmpla cu America dupa revenirea lui Donald Trump la Casa Albă: SUA se uneste cu Canada si achizitioneaza Groenlanda!

Cu toate ca s-a retras din viata publica, Marian Munteanu are din cand in cand reveniri si reverii care ne pun pe ganduri. Bunăoară, fostul lider al fenomenului "Piața Universitatii" (din 1990), profesor de antropologie, dar si cunoscator al "ameri(me)canismului contemporan" are o postare destul de (de)criptica pe pagina sa de Facebook:

"Deși aparent glumeață, postarea lui Donald Trump ascunde mai mult adevăr decât s-ar putea crede la prima vedere. Noul 'Santa Trump' prezidențial va aduce ceva cadouri statului și poporului american, în cadrul proiectului MAGA (Make America Great Again = Facem America Mare Iar):

- o iminentă unire a Canadei cu SUA;

- achiziționarea Groenlandei (în baza unei oferte imposibil de refuzat de către actualii deținători danezi);

- revenirea la controlul total al canalului Panama.

Rezultatul?

- SUA devin statul cu cel mai mare teritoriu - 22 milioane km pătrați (Rusia trece pe locul doi, cu 'doar' 17 mil.)

- controlul complet al traseelor comerciale între Atlantic și Pacific și, implicit, al întregii emisfere vestice;

- rezolvarea problemelor financiare enorme, în favoarea SUA.

Vi se pare imposibil? Eu zic să vă mai gândiți. Nu zic nimic, deocamdată, de poziționarea 'forțelor' dâmbovițene în hinterlandul est-european. Să treacă sărbătorile..."