Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi: Ma ingrijoreaza fuga de responsabilitate. Acum ne facem ca nu mai stim ce am semnat!

Marius Budăi, ministrul Muncii si Solidaritatii sociale a avut o ampla interventie la România TV:

Reporter: Cum ii raspundeti ministrului Predoiu?

Marius Budăi: Nu stiu daca trebuie sa ii raspund, eu pot sa spun ca ma ingrijoreaza fuga de responsabilitate. Cand erau în guvernul de dreapta si au semnat PNRR si au trimis PNRR si faceau din el un titlu de glorie, atunci se pare ca era bine. Acum ne facem ca nu mai stim ce am semnat atunci, nu stiu la ce s-au gandit atunci, nu pot sa-mi dau seama. Vorbim de cresterea pensiilor din sistemul public, da, clar! Stim ca pensiile trebuie sa creasca in Romania. Cand Partidul Social Democrat a fost la guvernare, a luptat pentru asta, amintiti-va ca atunci cand am propus o majorare de 30% mi se cerea demisia! Acum e un limbaj dublu. Coalitia a luat decizia corecta, ministrii sa vina cu propuneri pentru ca ce s-a asumat in PNRR sa fie infaptuit, pentru ca in coalitie s-a discutat ca Ministerul Muncii nu are dreptul constitutional sa modifice statute care s-au adoptat prin legi speciale.

Reporter: E un PNRR schizoid, cum spune Predoiu?

Marius Budăi: Nu stiu ce sa va zic. Ma ingrijoreaza fuga de responsabilitate, spuneai altceva cand voiai sa desfiintezi pensii speciale in 30 de zile, cand doreai sa iei voturi, dar cand a fost sa se semneze PNRR s-a plafonat plata cu pensiile din PIB pentru 50 de ani!

Reporter: Predoiu vrea sa scape de responsabilitate! Care este pensia minima decenta?

Marius Budăi: Pana sa raspund, va spun ca nu prea incap intr-o fraza plafonarea pensiilor cu faptul ca spui ca pensiile sunt mici! Eu am facut greseala si am aruncat o suma pe care am considerat-o pensie minima in România si am avut parte de comentarii, de ce asa mult sau asa putin! Cred ca pensiile si veniturile trebuie sa creasca, de asta avem nevoie de coeziune in coalitie, sa putem continua cu echilibrul dintre masurile sociale si economice care s-au dovedit un succes in 2022. S-au creat noi locuri de muncă și de aici practic avem și contribuții și tot ce ne trebuie să creștem pensiile. Eu am spus de multe ori ca existenta unui loc de munca e cea mai buna protectie sociala.

Reporter: Care e venitul minim care ar fi decent?

Marius Budăi: Repet, nu o sa dau o cifra, pentru ca tot timpul unii vor spune ca e prea putin, altii prea mult!

Reporter: Trebuie sa aveti curaj, domnule ministru!

Marius Budăi: Nu e vorba de curaj, nu puneti asa problema, nu cred ca am dat senzatia ca nu as avea curaj, dar sunt anumite experiente din care trebuie sa invatam pe parcursul carierei noastre!