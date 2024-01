Mircea Govor a fost reales preşedinte al PSD Satu Mare

Liderul PSD Satu Mare, Mircea Govor, a fost reales, sâmbătă, pentru un nou mandat la conducerea filialei judeţene a partidului, în cadrul unei conferinţe de alegeri la care a participat şi preşedintele la nivel naţional al social-democraţilor, Marcel Ciolacu.

"Este o zi de mare responsabilitate atât pentru mine, cât şi pentru colegii mei (...) pentru că avem patru rânduri de alegeri. Bineînţeles că am ştiut bine în ce mă bag. În momentul în care am luat această responsabilizate am analizat foarte atent şi de-a lungul timpului tot. Nu vreau să mă fac de râs faţă de şefii noştri, vreau să le mulţumesc pentru cea de-a doua posibilă relansare a organizaţiei noastre. Sunt ferm convins că acest lucru se va întâmpla. Nu pot să mă gândesc să nu ne îndeplinim targetul. Dacă nu ne îndeplinim targetul (...) înseamnă că nu contăm. (...) Prin echilibru, prin muncă, putem să redevenim cea mai puternică organizaţie din judeţul Satu Mare", a declarat Mircea Govor în discursul susţinut cu această ocazie.

El a spus că, dacă nu îşi va îndeplini targetul la alegerile europarlamentare, îşi va da demisia. "Domnule preşedinte, când aţi anunţat că, dacă nu o să aveţi rezultate, faceţi un pas în spate împreună cu echipa, imediat am spus că acelaşi lucru trebuie să îl facem toţi. Eu, ca preşedinte, dacă nu am rezultate la europarlamentare, împreună cu toată echipa mea trebuie să plecăm acasă", a adăugat Govor.

Preşedintele Marcel Ciolacu a afirmat că Mircea Govor este o persoană care poate să coaguleze organizaţia. "În acest moment, PSD are organizaţie la Satu Mare pentru construcţie, o organizaţie care va lucra şi lucrează pentru oameni, pentru români. Îl felicit pentru acest lucru pe domnul preşedinte. (...) Aţi depăşit toate problemele şi aţi găsit lucrurile care vă unesc. Domul Mircea Govor are această calitate de a coagula pe toată lumea, toată lumea care a fost bine intenţionată, care a condus la un moment dat organizaţia", a afirmat Ciolacu.