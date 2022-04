Mirosul fin cu cheltuială se tine: Primarul Allen Coliban interzice flatulențele pe străzile Brașovului!

Primarul Brașovului, Allen Coliban, a declarat aseară, într-un Jurnal al Primarului, că Brașovul are nevoie de aplicarea unor politici mult mai aspre de mediu pentru îmbunătățirea calității aerului.

Printre măsurile propuse, care vor fi discutate în proxima ședință de Consiliu Local, se numără interzicerea circulației mașinilor cu motoare Diesel, reducerea vârstei permise pentru a conduce o mașină pe străzile Brașovului la 45 de ani, precum și introducerea transportului urban exclusiv electric, prin promovarea circulației cu autobuzele electrice, tramvaiele și trenul metropolitan. Cea mai importantă măsură este, însă, interzicerea flatulențelor pe străzile Brașovului.

„Am vorbit deja cu cei de la Poliția Locală, iar în urma dezbaterilor publice care au avut loc în ultimele zile, am decis ca cei care flatulează pe stradă să primească o amendă de 500 de lei. Flatulențele distrug mediul înconjurător. Gândiți-vă că într-o zi, potrivit studiilor realizate de consiliera mea pe comunicare, Nicoleta Cîrjan, doar în municipiul Brașov avem peste 100.000 de oameni care flatulează. Acest lucru reduce oxigenul și, în plus, aduce și niște miasme deloc îmbietoare. Am promovat Legea mirosurilor, dar din pricina PSD-iștilor flatulenți din Parlament nu am putut să impun o astfel de măsură prin lege. Dar acum putem să facem acest lucru la Brașov. Ne gândim și la o pedeapsă fizică, cum ar fi lovirea cu un băț de bambus. Bâta de baseball ar fi ceva prea dur", a explicat acesta în cadrul Jurnalului.