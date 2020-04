Piața Obor, la un pas să fie închisă

Piața Obor a scăpat azi ca prin urechile acului de închidere. Așa cum a anunțat weekendul trecut, viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu a fost să verifice dacă măsurile pe care le-a impus sunt respectate în Piața Obor. Conducerea pieței a avut termen până pe 7 aprilie, să se asigure că măsurile de prevenție sunt puse la punct, altfel ANPC putea închide piața.

„Am fost foarte dezamăgit de ceea ce am găsit duminica trecută în Piața Obor și alături de directorul ANPC am dat un ultimatum. Am spus clar și o repet, nu mă joc cu sănătatea oamenilor. Dacă nu suntem responsabili, voi închide Piața Obor. Din fericire, astăzi am găsit lucrurile puse la punct. Toți comercianții au acoperit marfa și au măști de protecție și mănuși. Distanța pe care trebuie să o respecte clienții este marcată corespunzător, iar accesul se face separat. Am cerut ca în intervalul orar 11-13 să aibă prioritate seniorii și pe această cale îi anunț pe ceilalți clienți că vor aștepta în afara pieței dacă insistă să iasă din casă în aceeași perioadă. Am cerut, de asemenea, ca până vineri, toată marfa să fie protejată și cu plexiglas, iar vânzătorii să primească viziere. În perioada următoare voi merge împreună cu ANPC și în celelalte piețe din sectorul 2", a declarat viceprimarul Dan Cristian Popescu